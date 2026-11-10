Hahn angenagelt: 1000 Euro „Kopfgeld“ auf Täter

„Überschreitet jede Grenze der Moral“

Der Tierschutz Austria hat nun eine Belohnung von 1000 Euro ausgerufen, die bei rechtskräftiger Verurteilung des Täters ausbezahlt werden. Gleichzeitig hat man Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Graz wegen des Verdachts der Tierquälerei, Sachbeschädigung und gefährlicher Drohung, erstattet. „Wer ein Tier auf diese Weise tötet und zur Schau stellt, überschreitet jede Grenze der Moral. Deshalb setzen wir 1000 Euro Belohnung aus und haben Anzeige erstattet“, erklärt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria.