Hahn angenagelt: 1000 Euro „Kopfgeld“ auf Täter

Dieser unfassbare Fall von Tierquälerei lässt viele fassungslos zurück: Wie berichtet, wurde im südoststeirischen Fladnitz ein Hahn getötet und an eine Hühnerstange genagelt. Der Tierschutz Austria erstattete nun Anzeige und setzte eine Belohnung von 1000 Euro für die Ergreifung des Täters aus.
Die äußerst geschmacklose Tat ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im südoststeirischen Fladnitz im Raabtal, wir haben berichtet. Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zum Hühnerstall, tötete den Hahn nagelte das Tier an eine Hühnerstange. Der unfassbare Vorfall hat nicht nur Tierschützer massiv empört.
„Überschreitet jede Grenze der Moral“
Der Tierschutz Austria hat nun eine Belohnung von 1000 Euro ausgerufen, die bei rechtskräftiger Verurteilung des Täters ausbezahlt werden. Gleichzeitig hat man Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Graz wegen des Verdachts der Tierquälerei, Sachbeschädigung und gefährlicher Drohung, erstattet. „Wer ein Tier auf diese Weise tötet und zur Schau stellt, überschreitet jede Grenze der Moral. Deshalb setzen wir 1000 Euro Belohnung aus und haben Anzeige erstattet“, erklärt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria.
Laut dem Verein wurde bereits vor einem Jahr in diesem Anwesen eine Henne auf die gleiche Weise getötet und angenagelt.
Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirchberg an der Raab unter der Telefonnummer 059133/6125 in Verbindung zu setzen.
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