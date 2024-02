Klimaschützer bekleben Venus von Botticelli

In den vergangenen Jahren hatten Aktivisten von Klimaschutzbewegungen wie Ultima Generazione - Letzte Generation - auch in Italien verschiedene Sehenswürdigkeiten zum Ziel genommen. Dazu gehörten beispielsweise der Markusdom in Venedig oder der Trevi-Brunnen in Rom. Bleibende Schäden gab es keine. In Italien ist seit Oktober 2022 eine Koalition aus drei Rechtsparteien an der Regierung.