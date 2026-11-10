Buffalo Bills gewinnen Topspiel gegen Vikings

Die Buffalo Bills haben in der US-Football-Profiliga NFL ihren Status als einer der Titelanwärter eindrucksvoll untermauert. Die Bills gewannen, angeführt von Star-Quarterback Josh Allen, in der Nacht auf Dienstag das Topspiel bei den Minnesota Vikings ungefährdet mit 23:6 und feierten im achten Saisonspiel den siebenten Sieg.