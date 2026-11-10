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Buffalo Bills gewinnen Topspiel gegen Vikings

US-Sport
10.11.2026 10:46
Die Bills setzten sich gegen Minnesota durch.
Die Bills setzten sich gegen Minnesota durch.(Bild: AP/Abbie Parr)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Buffalo Bills haben in der US-Football-Profiliga NFL ihren Status als einer der Titelanwärter eindrucksvoll untermauert. Die Bills gewannen, angeführt von Star-Quarterback Josh Allen, in der Nacht auf Dienstag das Topspiel bei den Minnesota Vikings ungefährdet mit 23:6 und feierten im achten Saisonspiel den siebenten Sieg. 

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Nur die San Francisco 49ers können heuer in der NFL eine identische Bilanz aufweisen. Für Buffalo war es der vierte Erfolg in Serie.

Die Vikings hingegen kassierten nach sechs Siegen zum Saisonstart ihre zweite Niederlage nacheinander. Vor allem offensiv enttäuschte Minnesota komplett. Ohne Quarterback Kyler Murray, der aufgrund einer Oberschenkelverletzung ausfiel, fanden die Vikings kein Mittel gegen die Defensive der Bills.

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