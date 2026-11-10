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Unruhe bei Ferrari

Ralf Schumacher: „Das steht Hamilton nicht zu“

Formel 1
10.11.2026 10:28
Lewis Hamilton ärgert sich über die Fahrweise von Charles Leclerc.
Lewis Hamilton ärgert sich über die Fahrweise von Charles Leclerc.(Bild: AFP/YURI CORTEZ)
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Von krone Sport

Zwar hatten sie im Rahmen des Brasilien-GPs betont, sich ausgesprochen zu haben, so ganz scheint die Sache zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc allerdings noch nicht gegessen zu sein. Dabei stehe es dem Briten laut Ralf Schumacher gar nicht zu, sich zu beschweren. 

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Hamilton ist überzeugt, Leclerc würde in Zweikämpfen gegen ihn aggressiver fahren als in Duellen mit anderen Piloten. Vorwürfe, mit denen sich der 41-Jährige ziemlich weit aus dem Fenster lehnt, wie Schumacher findet. 

Ralf Schumacher
Ralf Schumacher(Bild: Johanna Birbaumer)

Einfache Rechnung
„Lewis Hamilton nimmt eine Stellung im Team ein, die ihm nicht zusteht. Dass er dann auch noch einmal betont, dass er nicht schweigen wird und immer sagt, was er denkt, ist schwierig. Das Problem ist, dass er im Verhältnis zu Charles Leclerc einfach nicht schnell genug ist. Wenn er klar besser wäre als sein Teamkollege, gäbe es diese Diskussion gar nicht“, so der Sky-Experte. Dabei sei es simpel: „Sei immer vorn, fahre eine halbe Sekunde schneller als Charles, gewinne jedes Rennen oder sei zumindest vor ihm. Dann kannst du diese Ansprüche stellen. So einfach ist das im Leben.“

In Mexiko waren sich Leclerc und Hamilton in der ersten Runde in die Quere gekommen – eine Aktion, die für beide Fahrer nach hinten losging und die Ferrari womöglich den Doppelsieg kostete. In der Fahrer-Wertung liegt der Brite zehn Punkte vor seinem monegassischen Teamkollegen.

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