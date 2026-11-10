Ralf Schumacher: „Das steht Hamilton nicht zu“

Einfache Rechnung

„Lewis Hamilton nimmt eine Stellung im Team ein, die ihm nicht zusteht. Dass er dann auch noch einmal betont, dass er nicht schweigen wird und immer sagt, was er denkt, ist schwierig. Das Problem ist, dass er im Verhältnis zu Charles Leclerc einfach nicht schnell genug ist. Wenn er klar besser wäre als sein Teamkollege, gäbe es diese Diskussion gar nicht“, so der Sky-Experte. Dabei sei es simpel: „Sei immer vorn, fahre eine halbe Sekunde schneller als Charles, gewinne jedes Rennen oder sei zumindest vor ihm. Dann kannst du diese Ansprüche stellen. So einfach ist das im Leben.“