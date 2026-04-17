Massenabschiebungen: Trumps ICE-Chef tritt zurück

Zwei Tote bei ICE-Einsätzen

Unter Trump haben die Einwanderungsbehörden eine beispiellose Kampagne zur Abschiebung von Millionen Migranten ohne gültige Aufenthaltstitel gestartet. Das Vorgehen der Einsatzkräfte hat in den USA massive Proteste ausgelöst – insbesondere nach den tödlichen Schüssen auf die US-Bürger Renee Good und Alex Pretti im Jänner. Ein ehemaliger Ausbildner gab unlängst Einblick, welche Missstände bei der Einwanderungsbehörde herrschen.