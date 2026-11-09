Landeswohnungen sorgen für heftigen Polit-Streit

SPÖ-Klubchef Roland Fürst weist die Kritik scharf zurück: „Die einen arbeiten für das Burgenland, ÖVP-Zarits und Strobl reden es schlecht.“ In keinem anderen Bundesland sei Wohnen so leistbar wie im Burgenland. In der Steiermark und Niederösterreich, wo die ÖVP mitregiert, würden Mieter für eine 70-Quadratmeter-Wohnung jährlich um bis zu 2600 Euro mehr bezahlen. Zudem habe die Volkspartei gemeinsam mit der FPÖ gegen Entlastungsmaßnahmen wie den Mietkostendeckel gestimmt, kritisiert Fürst.