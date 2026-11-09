Landeswohnungen sorgen für heftigen Polit-Streit

Die ÖVP kritisiert den schleppenden Bau von Landeswohnungen und fordert Leistung statt Parteibuch. SPÖ kontert mit scharfen Vorwürfen.
Nur schleppend geht, wie berichtet, der Wohnungsbau der landeseigenen „So wohnt Burgenland“ (SOWO) voran. „Elf Mitarbeiter, aber seit der Gründung gerade einmal 14 fertiggestellte Wohnungen“, kritisiert ÖVP-Landesparteichef Christoph Zarits. Die gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften hätten in den vergangenen beiden Jahren 1500 Wohnungen errichtet. „Doskozil hingegen schafft neue Strukturen, Posten und Kosten“, so Zarits. Besonders kritisch sieht er deshalb die Übernahme der „Neuen Eisenstädter“ durch das Land.
ÖVP fordert: Leistung statt Parteibuch
Die ÖVP fordert deshalb transparente Auswahlverfahren, klare Zielvorgaben und leistungsabhängige Gehaltsbestandteile für Geschäftsführer der Landesgesellschaften. Man brauche keine Versorgungsposten für Parteigünstlinge, sondern Führungskräfte, die nach Qualifikation ausgewählt werden. „Leistung statt Parteibuch muss endlich auch in Doskozils Landesgesellschaften gelten“, betont Zarits.
Doskozils groß angekündigte Wohnbauoffensive ist bisher vor allem eine Ankündigungsoffensive.
ÖVP-Landesobmann Christoph Zarits
Bild: Christoph Miehl
SPÖ-Klubchef Roland Fürst weist die Kritik scharf zurück: „Die einen arbeiten für das Burgenland, ÖVP-Zarits und Strobl reden es schlecht.“ In keinem anderen Bundesland sei Wohnen so leistbar wie im Burgenland. In der Steiermark und Niederösterreich, wo die ÖVP mitregiert, würden Mieter für eine 70-Quadratmeter-Wohnung jährlich um bis zu 2600 Euro mehr bezahlen. Zudem habe die Volkspartei gemeinsam mit der FPÖ gegen Entlastungsmaßnahmen wie den Mietkostendeckel gestimmt, kritisiert Fürst.
Die Märchenonkel Zarits und Strobl haben mit ihren ständigen Unterstellungen schon längst jede Glaubwürdigkeit verspielt.
SPÖ-Klubobmann Roland Fürst
Bild: SPÖ-Landtagsklub
Auch die Vorwürfe der Volkspartei an den Landeswohnungen der SOWO lässt er nicht gelten: Das neue Mietkauf-Modell ermögliche Eigentum ohne verpflichtendes Startkapital und mit einem von Anfang an fixierten Kaufpreis. Nach Pinkafeld und Trausdorf sollen weitere Reihenhäuser in Oberpullendorf folgen. „SOWO ergänzt damit den erfolgreichen gemeinnützigen Wohnbau, statt ihn zu ersetzen“, erklärt Fürst.
Zur ÖVP-Forderung nach transparenten Auswahlverfahren bei Postenbesetzungen meint der SPÖ-Klubchef abschließend: „Dass ausgerechnet ein Wöginger-Fan wie Zarits von Transparenz und Qualifikation statt Parteibuch spricht, ist eher in das kabarettistische Fach einzuordnen.“
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