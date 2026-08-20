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Stammzellenspende

Burgenlands unglaubliche Lebensretter-Serie

Burgenland
20.08.2026 14:00
Für Lisa Jost (2.v. r.) wurde 2020 die Typisierungsaktion gestartet, aus der mittlerweile elf ...
Für Lisa Jost (2.v. r.) wurde 2020 die Typisierungsaktion gestartet, aus der mittlerweile elf Stammzellspender hervorgegangen sind. Gemeinsam mit Dr. Barbara Pelzmann, Stefanie Luckerbauer, Spender Daniel Brenner und Kurt Posch (v. li.).(Bild: Geben für Leben)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Vier Tage in Folge spendeten im AKH Wien Burgenländer ihre Stammzellen. „Schön langsam wird es unheimlich“, so Barbara Pelzmann von „Geben für Leben“.

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Die Suche nach einem passenden Stammzellspender gleicht der berühmten Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Doch ausgerechnet im Burgenland häufen sich die seltenen Treffer: Von 3. bis 6. August war an jedem Tag ein Spender aus einer der burgenländischen Typisierungsaktionen im AKH Wien zur Stammzellspende. „Schön langsam wird es unheimlich“, sagt auch Dr. Barbara Pelzmann von „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“.

„Keine Sekunde“ nachgedacht
Einer von ihnen ist Michael Seier (26) aus Grafenschachen. Er hatte sich 2024 beim Tag der offenen Kliniktür in Oberwart spontan registrieren lassen. Vor drei Monaten kam völlig überraschend der Anruf: Seier könnte mit seinen Stammzellen einer schwer kranke Frau aus Frankreich das Leben retten. Über eine Absage habe er „keine Sekunde“ nachgedacht.

Selbst seine Abneigung gegen Spritzen konnte ihn nicht bremsen. Die acht Spritzen zur Vorbereitung ließ er sich von seiner Mutter, einer diplomierten Krankenschwester, geben. Die eigentliche Stammzellspende beschreibt er rückblickend als „nicht mehr als eine lange Blutspende“.

Spender für Frau aus Frankreich
Nur zwei Tage später spendete auch Daniel Brenner (32) aus Wiesfleck Stammzellen. Typisieren ließ er sich bereits im Juli 2020. Und: Aus dieser Aktion ist er der bereits elfte Stammzellspender. Seinem genetischen Zwilling – ebenfalls einer Frau aus Frankreich – verhalf der Wiesflecker so zu einem zweiten Geburtstag. „Das zeigt, dass eine Registrierung auch viele Jahre später noch ein Leben retten kann“, sagt Pelzmann.

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