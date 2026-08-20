Burgenlands unglaubliche Lebensretter-Serie

Für Lisa Jost (2.v. r.) wurde 2020 die Typisierungsaktion gestartet, aus der mittlerweile elf Stammzellspender hervorgegangen sind. Gemeinsam mit Dr. Barbara Pelzmann, Stefanie Luckerbauer, Spender Daniel Brenner und Kurt Posch (v. li.).

(Bild: Geben für Leben)