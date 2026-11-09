Serie von Mülleimerbränden: Fahndung nach Tätern!

Eine Serie von Mülleimerbränden hat am Sonntagabend Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann in Tirol ausgelöst. Innerhalb kurzer Zeit gerieten insgesamt drei Müllbehälter in Brand. Betroffen waren der Bahnhof sowie der nahegelegene Bereich Baumoos. Die Polizei geht davon aus, dass die Feuer gelegt wurden.