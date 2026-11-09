Serie von Mülleimerbränden: Fahndung nach Tätern!

Eine Serie von Mülleimerbränden hat am Sonntagabend Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann in Tirol ausgelöst. Innerhalb kurzer Zeit gerieten insgesamt drei Müllbehälter in Brand. Betroffen waren der Bahnhof sowie der nahegelegene Bereich Baumoos. Die Polizei geht davon aus, dass die Feuer gelegt wurden.
Der erste Notruf ging um 18.42 Uhr wegen eines brennenden Mülleimers in der Bahnhofshalle ein. Gleichzeitig wurde ein weiterer Brand am Bahnhofsvorplatz gemeldet – aus einem Müllkübel stieg dichter Rauch auf.
Die Freiwillige Feuerwehr St. Johann in Tirol rückte daraufhin mit 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus, um die Brände zu bekämpfen.
Weiterer Brand im Bereich Baumoos
Rund eine Stunde später kam es zu einem weiteren Vorfall: Im nahegelegenen Bereich Baumoos wurde ein dritter Mülleimer durch ein Feuer vollständig zerstört. Auch zu diesem Brand rückten die Einsatzkräfte aus.
Die Polizei spricht von Brandstiftung. Ermittlungen zur Ausforschung der noch unbekannten Täter sind im Gange.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.