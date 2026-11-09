Pensionist (80) auf Kapfweg tödlich verunglückt

Erstversorgung durch zwei Bergsteiger

Unweit des Wanderweges befinden sich mehrere Kletterrouten. Zwei sich zufällig vor Ort befindliche Bergsteiger hatten von dem Unglück erfahren und zögerten nicht lange: Sie stiegen unverzüglich in das unwegsame Gelände ab. Rund einhundert Meter unterhalb des Wanderwegs entdeckten die beiden Kletterer den Schwerstverletzten und versorgten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.