Pensionist (80) auf Kapfweg tödlich verunglückt

Tödliches Drama in Götzis (Bezirk Feldkirch): Ein 80-Jähriger wanderte am Sonntag gemeinsam mit seiner 67-jährigen Lebensgefährtin den unteren Kapfweg entlang. Der Mann rutschte im unwegsamen Gelände aus und stürzte über einen steilen Abhang ab. Der Senior wurde mit dem C8 ins LKH Feldkirch geflogen, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.
Die Tragödie ereignete sich gegen 12.58 Uhr: Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann auf dem Wanderweg den Halt. Der 80-Jährige stürzte über einen steilen Hang ab, auf dem er schließlich schwerstverletzt liegen blieb.
Seine unter Schock stehende Partnerin wählte umgehend den Notruf, die Bergrettung und der Rettungshelikopter „Christophorus 8“ rückten sofort zum Hilfseinsatz aus.
Erstversorgung durch zwei Bergsteiger
Unweit des Wanderweges befinden sich mehrere Kletterrouten. Zwei sich zufällig vor Ort befindliche Bergsteiger hatten von dem Unglück erfahren und zögerten nicht lange: Sie stiegen unverzüglich in das unwegsame Gelände ab. Rund einhundert Meter unterhalb des Wanderwegs entdeckten die beiden Kletterer den Schwerstverletzten und versorgten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.
Im Krankenhaus verstorben
Nachdem der Mann schließlich von der Bergrettung geborgen und medizinisch erstversorgt worden war, wurde er mit dem „C8“ ins LKH Feldkirch geflogen. Doch trotz aller ärztlicher Bemühungen verlor der Patient noch am selben Nachmittag den Kampf um sein Leben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.