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100 Meter abgestürzt

Pensionist (80) auf Kapfweg tödlich verunglückt

Vorarlberg
09.11.2026 09:05
Der Schwerstverletzte wurde mit dem „C8“ ins LKH Feldkirch geflogen. Die Ärzte konnten den Mann ...
Der Schwerstverletzte wurde mit dem „C8“ ins LKH Feldkirch geflogen. Die Ärzte konnten den Mann aber nicht mehr retten.(Bild: EXPA/ Johann Groder)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Tödliches Drama in Götzis (Bezirk Feldkirch): Ein 80-Jähriger wanderte am Sonntag gemeinsam mit seiner 67-jährigen Lebensgefährtin den unteren Kapfweg entlang. Der Mann rutschte im unwegsamen Gelände aus und stürzte über einen steilen Abhang ab. Der Senior wurde mit dem C8 ins LKH Feldkirch geflogen, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.

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Die Tragödie ereignete sich gegen 12.58 Uhr: Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann auf dem Wanderweg den Halt. Der 80-Jährige stürzte über einen steilen Hang ab, auf dem er schließlich schwerstverletzt liegen blieb.

Seine unter Schock stehende Partnerin wählte umgehend den Notruf, die Bergrettung und der Rettungshelikopter „Christophorus 8“ rückten sofort zum Hilfseinsatz aus.

Erstversorgung durch zwei Bergsteiger
Unweit des Wanderweges befinden sich mehrere Kletterrouten. Zwei sich zufällig vor Ort befindliche Bergsteiger hatten von dem Unglück erfahren und zögerten nicht lange: Sie stiegen unverzüglich in das unwegsame Gelände ab. Rund einhundert Meter unterhalb des Wanderwegs entdeckten die beiden Kletterer den Schwerstverletzten und versorgten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

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Im Krankenhaus verstorben
Nachdem der Mann schließlich von der Bergrettung geborgen und medizinisch erstversorgt worden war, wurde er mit dem „C8“ ins LKH Feldkirch geflogen. Doch trotz aller ärztlicher Bemühungen verlor der Patient noch am selben Nachmittag den Kampf um sein Leben.

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