Waffenrecht: Anwalt sieht gefährliches Schlupfloch

Nach dem Amoklauf am Grazer Gymnasium Dreierschützengasse musste die Politik reagieren: Das Waffenrecht wurde strikter. Der erste Teil der Novelle ist seit November 2025, der zweite seit April in Kraft. Die Eckpunkte: ein höheres Mindestalter für Waffenbesitzer, strengere Regeln für psychologische Gutachten, ein engerer Informationsaustausch zwischen Behörden und eine vorläufige Befristung der Waffenbesitzkarte auf fünf Jahre.