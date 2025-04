Das Burgenland setzt neue Maßstäbe im Weinbau

Piemont, Toskana oder La Mancha sind Regionen mit klingenden Namen, was vinophilen Hochgenuss betrifft. In dem Reigen der ganz Großen europaweit gibt jetzt das „kleine“ Burgenland den Ton an. Am heutigen Donnerstag wird in Brüssel ein Abkommen geschlossen, das die Weinwirtschaft Europas langfristig absichern soll.