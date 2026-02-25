Vorteilswelt
Signal für Winzer

EU gibt grünes Licht für Weinpaket: „Zum Wohl!“

Burgenland
25.02.2026 08:00
In Brüssel schnürte die EU ein Weinpaket ganz nach dem Geschmack der Genießer.
In Brüssel schnürte die EU ein Weinpaket ganz nach dem Geschmack der Genießer.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Über ein starkes Signal aus Brüssel dürfen sich die Winzer in ganz Europa freuen. Die Weichen zur Stabilisierung der Weinwirtschaft sind gestellt. Der Rat hat das Maßnahmenpaket einstimmig angenommen.

0 Kommentare

Fast 2,9 Millionen Arbeitsplätze, 130 Milliarden Euro als Anteil am Bruttoinlandsprodukt, 52 Millionen Euro Steuern, 1,1 Milliarden Euro an Investitionen in Wissenschaft und Entwicklung – diesen finanzkräftigen Beitrag hat bislang die Weinwirtschaft innerhalb der EU geleistet. Dennoch hat die traditionsreiche Branche weltweit mit enormen Einbußen zu kämpfen.

Initiative ergriffen
Das Burgenland hatte bereits vor Jahren in Brüssel die Initiative zur Stärkung des Marktes ergriffen, bedeutende Anbaugebiete wie Piemont, Rioja, La Mancha und Rheinland-Pfalz schlossen sich der Arbeitsgruppe Wine Intergroup unter dem Vorsitz von Burgenlands Regierungskoordinator Robert Hergovich im Europäischen Ausschuss der Regionen an.

Die Brüssel-Mission ist geglückt! Einstimmig fiel der Beschluss vom Rat der Europäischen Kommission, ein Weinpaket zur Unterstützung der Winzer zu schnüren. „Mit dieser klaren Entscheidung reagiert die EU auf die aktuellen Herausforderungen, notwendige Schritte zur Stabilisierung, Modernisierung und nachhaltigen Weiterentwicklung der Branche zu setzen“, begrüßt Hergovich das starke Signal. Das Maßnahmenpaket sieht unter anderem eine verbesserte Steuerung des Produktionspotenzials vor.

Auf einem erfolgreichen Weg: Hergovich (re.) und Generalsekretär Blížkovský
Auf einem erfolgreichen Weg: Hergovich (re.) und Generalsekretär Blížkovský(Bild: Privat)

„Instrumente werden weiterentwickelt“
„Unser Ziel ist es, Angebot und Nachfrage besser in Einklang zu bringen sowie Marktverwerfungen vorzubeugen. Dazu werden die bestehenden Instrumente für Pflanzgenehmigungen und Krisenstrategien weiterentwickelt, um flexibler auf wirtschaftliche Entwicklungen reagieren zu können“, heißt es. Vor allem in Zeiten schwankender Absatzmärkte und zunehmender internationaler Konkurrenz sei dieses Vorgehen ein entscheidender Beitrag zur Sicherung der Einkommen der Winzer, wird betont.

Voll hinter den Entscheidungen steht ein Fachmann von höchstem Rang – Petr Blížkovský, Generalsekretär des Europäischen Ausschusses der Regionen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation und Nachhaltigkeit. Besonders gefördert werden Investitionen in moderne Kellertechnik, Digitalisierung und klimafitte Bewirtschaftungsmethoden sowie Verfahren zur Anpassung von Rebsorten.

Erleichterungen bei Kennzeichnung
„Angesichts häufiger Wetterextreme und der Auswirkungen des Klimawandels soll das Paket wichtige Rahmenbedingungen schaffen, um Weinbaubetriebe widerstandsfähig zu machen“, merkt Blížkovský an. Darüber hinaus dürfte das Weinpaket Erleichterungen punkto Kennzeichnung und Vermarktung bringen. Parallel dazu sollen europäische Weine auf Drittlandsmärkten besser positioniert werden können.

Hergovich: „Das EU-Weinpaket ist ein kräftiges Zeichen, um die Zukunft unserer Weinregionen zu sichern. Davon profitiert ebenso der Tourismus im Burgenland.“

Burgenland
25.02.2026 08:00
Burgenland
