EU gibt grünes Licht für Weinpaket: „Zum Wohl!“

„Instrumente werden weiterentwickelt“

„Unser Ziel ist es, Angebot und Nachfrage besser in Einklang zu bringen sowie Marktverwerfungen vorzubeugen. Dazu werden die bestehenden Instrumente für Pflanzgenehmigungen und Krisenstrategien weiterentwickelt, um flexibler auf wirtschaftliche Entwicklungen reagieren zu können“, heißt es. Vor allem in Zeiten schwankender Absatzmärkte und zunehmender internationaler Konkurrenz sei dieses Vorgehen ein entscheidender Beitrag zur Sicherung der Einkommen der Winzer, wird betont.