Deshalb treffen hohe Gaspreise auch Stromkunden

Wie man sich davor wappnen kann

Während fossile Kraftwerke von internationalen Rohstoffmärkten abhängig sind, produziert eine eigene PV-Anlage Strom zu langfristig kalkulierbaren Kosten. Jede selbst verbrauchte Kilowattstunde muss nicht teuer zugekauft werden. Im Oktober lag der durchschnittliche Großhandelspreis bereits bei 22,02 Cent je Kilowattstunde, an einzelnen Tagen sogar über 31 Cent. Noch größer wird der Vorteil mit einem Speicher, der überschüssiges Solares tagsüber aufnimmt und ihn abends bereitstellt, wenn der Bedarf steigt. So lässt sich der Eigenverbrauch deutlich erhöhen und der teure Netzbezug reduzieren.