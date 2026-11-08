Diese jungen Menschen sind grundvernünftig

Die sogenannte Gen Z, die Generation der zwischen 1995 und 2010 geborenen Menschen, ist in aller Munde. Bei den unterm Motto „Gen Z regelt“ abgehaltenen Demos vor einer Woche blieben im Gegensatz zu Deutschland Ausschreitungen hierzulande zwar aus, doch dann legte eine Sprecherin der jungen Leute ein böses Schäuferl nach: Die linke Vorsitzende der Hochschülerschaft an der Uni Graz signalisierte in einem Interview Sympathie für Gewalt gegen Dinge – „wenn es gegen Statussymbole des Kapitalismus oder Luxusgüter geht“.