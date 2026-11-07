Drohnen bringen gestrandeten Schimpansen Bananen

Schutzgebietsleiterin Ana Paula Tavares betonte US-Medien zufolge, dass es den Tieren gut gehe. Gleichzeitig schilderte sie die enormen Herausforderungen für das Team. „Doch weil das Hochwasser auf dem gesamten Gelände und in der Umgebung steht, ist es für unsere Mitarbeiter eine große Herausforderung, überhaupt zur Arbeit zu kommen, geschweige denn ihren Aufgaben nachzugehen“, erklärte sie.