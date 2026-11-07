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Flut-Drama in Florida

Drohnen bringen gestrandeten Schimpansen Bananen

Viral
07.11.2026 13:55
Auf dem „Save the Chimps“-Areal in Florida werden Schimpansen wegen der Überflutung des Geländes ...
Auf dem „Save the Chimps“-Areal in Florida werden Schimpansen wegen der Überflutung des Geländes aus der Luft mit Bananen versorgt.(Bild: Krone-Collage/Save the Chimps)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Herzerwärmende Bilder aus Florida! Heftige Überschwemmungen haben das Schimpansen-Paradies „Save the Chimps“ – eine Art riesiges „Gut Aiderbichl“ für Primaten – unter Wasser gesetzt. Eingeschlossene Affen wurden per Drohne mit Bananen und Decken versorgt.  

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TTagelanger Starkregen in Florida brachte das Schimpansen-Paradies in Fort Pierce an den Rand einer Tierkatastrophe. Das Gelände stand unter Wasser, Straßen und Wege waren unpassierbar. Während sich „Cash“, „Melody“ und „Geraldine“ in den Schutzhütten ins warme Stroh kuscheln konnten, wurden andere Schimpansen von den Fluten überrascht. Sie sitzen auf dem weitläufigen Gelände fest und sind von der Außenwelt abgeschnitten.

Bananen aus der Luft!
Damit die gestrandeten Schimpansen nicht hungern müssen, haben sich die Helfer eine ungewöhnliche Rettungsaktion überlegt: Mit Drohnen fliegen sie Futter und Decken zu den Tieren.

Ein Instagram-Video zeigt, wie sich die Retter mit Booten und großen Geländewagen durch die Wassermassen kämpfen. Dann hebt eine Drohne mit einem braunen Papiersackerl, gefüllt mit Leckereien ab. Ein so versorgter Schimpanse ist zu sehen, wie er begeistert seine Banane aus dem Sackerl holt und sie sich schmecken lässt. 

Hier ist das Video, der die Essenslieferung zeigt, eingebunden:

„Gnadenhof“ für 200 Schimpansen
In dem 150 Hektar großen Schutzgebiet leben rund 200 gerettete Schimpansen. Derzeit ist das Areal nach Angaben der Einrichtung nur mit Traktoren, Anhängern oder besonders geländegängigen Fahrzeugen erreichbar. Selbst ein eigens für sumpfiges Gelände konzipierter „Swamp Buggy“ fiel zuletzt aus.

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Schutzgebietsleiterin Ana Paula Tavares betonte US-Medien zufolge, dass es den Tieren gut gehe. Gleichzeitig schilderte sie die enormen Herausforderungen für das Team. „Doch weil das Hochwasser auf dem gesamten Gelände und in der Umgebung steht, ist es für unsere Mitarbeiter eine große Herausforderung, überhaupt zur Arbeit zu kommen, geschweige denn ihren Aufgaben nachzugehen“, erklärte sie.

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