„Stranger Things“ kehrt zurück – aber ganz anders!

Zu sehen ist zunächst ein Fahrrad, auf dessen Lenker ein Radio befestigt ist. Es liegt auf dem Boden. Die Kamera schwenkt zu einem Zaun, der vor einem Sperrgebiet warnt. Schließlich ist am dunklen Abendhimmel eine gewaltige Explosion zu hören und zu sehen. Eingeblendet wird das Datum 19. April 1955.