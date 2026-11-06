„Stranger Things“ kehrt zurück – aber ganz anders!

Das Grauen kehrt zurück – und zwar Jahrzehnte früher als bisher bekannt. Netflix schlägt ein neues Kapitel seines Serienhits „Stranger Things“ auf: Das Spin-off soll 2028 starten und die Zuschauer in eine bislang unbekannte Zeit der Mystery-Welt entführen. Erste Hinweise auf die Handlung liefert bereits ein geheimnisvoller Teaser.
Mit „Other Worlds: A Stranger Things Adventure“ bekommt das Serienphänomen eine Vorgeschichte. Die neue Reihe spielt in den 1950er-Jahren und ist damit zeitlich vor der Originalserie angesiedelt. Ein kurzer Teaser führt nach Marion im US-Bundesstaat Nevada.
Zu sehen ist zunächst ein Fahrrad, auf dessen Lenker ein Radio befestigt ist. Es liegt auf dem Boden. Die Kamera schwenkt zu einem Zaun, der vor einem Sperrgebiet warnt. Schließlich ist am dunklen Abendhimmel eine gewaltige Explosion zu hören und zu sehen. Eingeblendet wird das Datum 19. April 1955.
Duffer-Brüder wieder mit an Bord
Hinter dem neuen Projekt stehen erneut Matt und Ross Duffer, die Schöpfer der Originalserie. Sie fungieren als Co-Schöpfer und ausführende Produzenten. Ebenfalls beteiligt ist Showrunnerin und Autorin Kate Trefry. Der britische Regisseur Joe Wright („Abbitte“, „Die dunkelste Stunde“) soll bei den ersten drei Folgen Regie führen.
„Es ist Stranger Things, aber gleichzeitig herrlich neu“, kündigten die Duffer-Brüder an. Die Zuschauer dürften sich auf neue Schauplätze, Heldenfiguren und Bösewichte freuen. Weitere Details wollten die beiden vorerst nicht verraten. Zunächst stehe das Casting an.
Ein weltweites Serienphänomen
Die Originalserie lief von 2016 bis 2025 und umfasste fünf Staffeln. Im Mittelpunkt standen die unheimlichen Ereignisse in der fiktiven US-Kleinstadt Hawkins und eine Gruppe von Kindern, die sich mit übernatürlichen Bedrohungen konfrontiert sahen.
Die Mischung aus Fantasy, Mystery, Horror und Coming-of-Age-Geschichte, kombiniert mit jeder Menge 80er-Jahre-Flair und Popkultur-Anspielungen, machte „Stranger Things“ zu einem weltweiten Erfolg. Figuren wie Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Jim Hopper (David Harbour) und Joyce (Winona Ryder) wurden international bekannt.
Auch Kate Trefry ist mit der Vorgeschichte des Serienuniversums bereits vertraut. Sie schrieb das Theaterstück „Stranger Things: The First Shadow“, das ebenfalls vor den Ereignissen der Originalserie spielt und die Vorgeschichte des späteren Bösewichts Vecna erzählt.
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