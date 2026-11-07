Absturz auf der Hohen Wand: Niederösterreicher tot

Zunächst machte jedoch das Wetter den Einsatzkräften einen Strich durch die Rechnung: Dichter Nebel verhinderte vorerst eine Suche aus der Luft. Erst als sich die Wetterbedingungen besserten, konnte gegen 13.30 Uhr ein Polizeihubschrauber aufsteigen. Nur rund eine halbe Stunde später wurde der Vermisste schließlich gefunden. Doch für den 87-Jährigen gab es keine Rettung mehr.