Miedler und Oberleitner verpassen Finale in Paris

Der Erfolgslauf des österreichischen Tennis-Doppels Lucas Miedler/Neil Oberleitner ist im Halbfinale des ATP-1000-Turniers in Paris zu Ende gegangen. Das ÖTV-Duo unterlag am Samstag den an Nummer zwei gesetzten Christian Harrison/Neal Skupski (USA/GBR) 4:6,4:6. Zwei frühe Breaks jeweils zum 1:2 besiegelten das Aus der Wien-Sieger vergangener Woche.
Die beiden Österreicher sind erst seit Ende September gemeinsam auf der Tour unterwegs. Nach dem Viertelfinaleinzug in Tokio gewannen sie das ATP-1000-Turnier in Shanghai, erreichten in Almaty das Endspiel und triumphierten anschließend in der Wiener Stadthalle.
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