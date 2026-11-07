Steiner/Zechmeister bei WM in Doha Mixed-Sechste

Sylvia Steiner und Richard Zechmeister haben bei der Sportschützen-WM in Doha im olympischen 10-m-Luftpistole-Mixed-Bewerb Rang sechs belegt. Das ÖSB-Duo erzielte 579 Ringe und scheiterte bei Punktegleichheit mit dem viertplatzierten Team aus Vietnam nur aufgrund der geringeren Zahl an Innenringzehnern am Finaleinzug der besten vier.