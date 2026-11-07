Olga Mikutina beim Grand Prix in Shenzhen Zehnte

Eiskunstläuferin Olga Mikutina hat beim Cup of China in Shenzhen Rang zehn belegt. Die 23-jährige Vorarlbergerin verbesserte sich am Samstag bei der dritten Station der ISU Grand Prix Series nach einem Sturz im Kurzprogramm in der Kür noch um zwei Plätze und kam auf 157,86 Punkte.
Den Sieg sicherte sich die Japanerin Mone Chiba. Für Mikutina war der Auftritt in China nach dem gelungenen Start mit dem Erfolg bei der Tayside Trophy in Dundee der erste große Saisonhöhepunkt.
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