So erholt sich Potapova nach frühem Saison-Aus

Urlaub ist angesagt. Sieht sehr nach Dubai aus. Österreichs Tennis-Ass Anastasia Potapova lädt ihre Akkus aktuell in der Sonne auf.
Bodenlanger Rock, weiß gepunktet auf hellbraunem Untergrund, Bikini-Oberteil im gleichen Style, kesse Sonnenbrille, smarte Körperhaltung – ja, Anastasia Potapova versteht, die Instagram-Community zu verzücken. Ein paar Schnappschüsse aus ihrem aktuellen Urlaub lässt sie uns ganz frisch zukommen. Sieht sehr nach Dubai aus. Und nach nobler Umgebung. Und nach wohltuender Erholung.
Die hat sie eigenen Angaben zufolge auch dringend nötig. Vor etwa einem Monat beendete die 25-jährige Neo-Österreicherin, aktuell Nummer 27 in der WTA-Weltrangliste, die Saison frühzeitig zu beenden. Ihr bislang letztes Spiel bestritt sie in Peking – gegen Landsfrau Sinja Kraus musste sie wegen Schulterproblemen aufgeben.
„Wir sehen uns 2027“
„Leider sendet mir mein Körper zuletzt immer häufiger Signale, dass es Zeit ist, aufzuhören. Für mich ist das das deutlichste Zeichen, dass ich eine Pause einlegen muss, meinem Körper die nötige Zeit zur Erholung gebe und stärker zurückkomme. Wir sehen uns 2027“, schrieb sie auf Instagram.
Seither scheint sie das Leben abseits des Sports zu genießen – zumindest, wenn ein Streifzug durch ihr Insta-Profil als repräsentativ gewertet werden will:
Sei ihr gegönnt. Außerdem dauert das Jahr 2026 ja auch nicht mehr allzu lang. Also wird‘s vermutlich bald wieder Fotos von Anastasia Potapova im Tennis-Kontext geben.
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