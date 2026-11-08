Experte für Sonnenschein und Echtzeit-Vorhersagen

Dafür hat Möstl nun als erster Österreicher die Kristian-Birkeland-Medaille erhalten, die wichtigste europäische Auszeichnung in seinem Feld. Das wäre schon genug, um ihn deshalb auch zum Wiener der Woche zu küren. Aber es gibt noch einen Grund mehr, denn Möstl denkt bei seinen Prognosen auch an Menschen, die wie er einfach von Himmelsphänomenen fasziniert sind: Der punktgenaue Hinweis im letzten Jänner, dass man am 19. im ganzen Land Polarlichter zu sehen bekommen würde, kam ebenso von ihm und seinem Team.