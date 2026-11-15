Traditionen sind schön, gut und auch zukunftsfit

Brauch ist’s, weil man’s braucht: Überliefertes wird auf der österreichweit einzigartigen Brauchtumsmesse in Klagenfurt präsentiert. Der große Schwerpunkt heuer liegt auf der Jugend – samt eigener Kinderbrauchtumsmesse.
Das ist einzigartig in Österreich: Seit 25 Jahren veranstalten die Kunst- und Kulturabteilung des Landes mit ihrem Bereich für Volkskultur und Brauchtumswesen und die ARGE Volkskultur mit ihren 21 Dachverbänden die Brauchtumsmesse. Heuer wird nicht nur die Messehalle 4 in Klagenfurt zum Brauchtumsdorf, sondern auch die Halle 5 erzählt von Traditionen, die fit für die Zukunft sind: Die erste Kinderbrauchtumsmesse lädt den Nachwuchs zum Mitmachen ein!
Beispielsweise können die Kinder Instrumente ausprobieren, basteln und beim Malen dem „Trachtenzauber“ verfallen, wie es Andrea Plieschnegger schon früh passiert ist: Die Kärntner Designerin hat sich auf Trachten und Trachtiges spezialisiert: „Für diese erste Kinderbrauchtumsmesse habe ich zwei Ausmalbücher gestaltet, mit denen man die Frauen- und Männertrachten Kärntens entdecken kann. Ich habe auch Geschichten dafür geschrieben, wie jene über die Haken und die bösen Ösen.“
Mit Nadel und Faden kann Elisabeth Wüster gut umgehen: „Naja, das hab’ ich halt gebraucht als die Kinder klein waren.“ Mittlerweile hat sie zahlreiche Puppen genäht, teils deren Porzellanköpfe selbst modelliert und jeder eine Kärntner Tracht gefertigt.
Er holt die Fratzen aus dem Holz
Wo Späne fliegen, arbeitet Michael Vallant an einer Krampusmaske. „Wir zeigen heuer erstmals auch Perchten, die ja nicht mit den Krampussen, sondern erst in den Raunächten umherziehen“, so Hermann Paier vom Teufelskreis Virunum. Herrlich duften die immergrünen Ästchen, aus denen das Team vom kärnten museum/ Freilichtmuseum Maria Saal mit Besuchern Adventkränze bindet. Daneben hortet Ilse Schöffmann Schätze, wie einen 350 Jahre alten Stoffmodel. Wer sich ein bisschen Zeit nimmt, kann sich eine Leinentasche bedrucken.
Was aus einem alten Röhrenfernseher zu Weihnachten wird
„Zwei Jahre lang hab’ ich einen alten Röhrenfernseher gesucht“, erzählt Erich Stocker, der in diesen eine Weihnachtskrippe gebaut hat. „Für die Häuser hab’ ich mich in Assisi inspirieren lassen.“ Wer dem Klackern folgt, gelangt zu Herta Grimschitz, die die vielen Klöppel hin- und herschubst, daneben wird Wolle gesponnen.
Das TheaterServiceKärnten hat mit Kindern Theatermasken gestaltet und diese bühnenwirksam präsentiert.
Eine ganze Messehalle als Bühne für das Kärntner Brauchtum wurde für drei Tage (Freitag bis Sonntag, 15. 11.) auf dem Klagenfurter Messeareal zum gemütlichen Brauchtumsdorf umgestaltet. Sonntag nach dem Frühschoppen (von 11 bis 12 Uhr auch auf Radio Kärnten) werden Botschafter und Botschafterinnen der Volkskultur geehrt – zum Dank für ihr ehrenamtliches Engagement und als Bitte für weiteren Einsatz für die bunten Kärntner Traditionen.
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