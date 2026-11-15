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Traditionen sind schön, gut und auch zukunftsfit

Kärnten
15.11.2026 08:01
Matteo und Elias, beide selbst Lederhosenbesitzer, haben in Andrea Plieschneggers ...
Matteo und Elias, beide selbst Lederhosenbesitzer, haben in Andrea Plieschneggers Trachten-Mal-und-Geschichten-Buch gleich die Lederhose ausgemalt. Zuhause wollen sie auch die anderen Seiten mit Farben verschönern.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Brauch ist’s, weil man’s braucht: Überliefertes wird auf der österreichweit einzigartigen Brauchtumsmesse in Klagenfurt präsentiert. Der große Schwerpunkt heuer liegt auf der Jugend – samt eigener Kinderbrauchtumsmesse.

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Das ist einzigartig in Österreich: Seit 25 Jahren veranstalten die Kunst- und Kulturabteilung des Landes mit ihrem Bereich für Volkskultur und Brauchtumswesen und die ARGE Volkskultur mit ihren 21 Dachverbänden die Brauchtumsmesse. Heuer wird nicht nur die Messehalle 4 in Klagenfurt zum Brauchtumsdorf, sondern auch die Halle 5 erzählt von Traditionen, die fit für die Zukunft sind: Die erste Kinderbrauchtumsmesse lädt den Nachwuchs zum Mitmachen ein!

Hermann Paier vom Teufelskreis Virunum küsst seine Frau, zumindest deren Maske: Die ganze ...
Hermann Paier vom Teufelskreis Virunum küsst seine Frau, zumindest deren Maske: Die ganze Familie ist vom Krampusvirus infiziert! Das Bild zeigt nur einige der vielen Masken der Familie.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Erstmals zeigt der Teufelskreis Virunum heuer auch Perchten, Figuren, die erst in den ...
Erstmals zeigt der Teufelskreis Virunum heuer auch Perchten, Figuren, die erst in den Raunächten, nie zugleich mit den Krampussen, auftreten.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Die Fratze aus der Zirbe holen: Michael Vallant schnitzt live.
Die Fratze aus der Zirbe holen: Michael Vallant schnitzt live.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Elisabeth Wüster hat alle Trachten und Puppen selbst genäht und teils sogar deren Porzellanköpfe ...
Elisabeth Wüster hat alle Trachten und Puppen selbst genäht und teils sogar deren Porzellanköpfe modelliert!(Bild: Christina Natascha Kogler)
Auf der Kinderbrauchtumsmesse wurden am Samstag auch Quasten vorbereitet: Einige Aktivitäten ...
Auf der Kinderbrauchtumsmesse wurden am Samstag auch Quasten vorbereitet: Einige Aktivitäten locken dort an den Tischen und auf der Bühne!(Bild: Christina Natascha Kogler)
Zwei Jahre lang hat Erich Stocker nach einem alten Röhrenfernseher gesucht, in den seine Krippe ...
Zwei Jahre lang hat Erich Stocker nach einem alten Röhrenfernseher gesucht, in den seine Krippe passt. Zu den Häusern hat ihn Assisi in Italien inspiriert.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Erich Stocker (li) hat heuer die Krippe im Fernseher gebaut. Auch Walter Gamnig stellt neue ...
Erich Stocker (li) hat heuer die Krippe im Fernseher gebaut. Auch Walter Gamnig stellt neue Werke aus.(Bild: Christina Natascha Kogler)
350 und 250 Jahre haben diese beiden Druckmodel schon auf dem Buckel!
350 und 250 Jahre haben diese beiden Druckmodel schon auf dem Buckel!(Bild: Christina Natascha Kogler)
Ilse Schöffmann ist Expertin in Sachen Stroffdruck.
Ilse Schöffmann ist Expertin in Sachen Stroffdruck.(Bild: Christina Natascha Kogler)
In den Rauchnächten kommen sie: die Perchten!
In den Rauchnächten kommen sie: die Perchten!(Bild: Christina Natascha Kogler)
Zum Adventkranzbinden hat das kärnten museum/Freilichtmuseum Maria Saal all das Immergrün, Platz ...
Zum Adventkranzbinden hat das kärnten museum/Freilichtmuseum Maria Saal all das Immergrün, Platz und Anleitungen.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Heimo Schinnerl hat als Volkskundler über Jahrzehnte den reichen Brauchtumsschatz im ...
Heimo Schinnerl hat als Volkskundler über Jahrzehnte den reichen Brauchtumsschatz im Weihnachtsfestkreis erforscht. Gemeinsam mit der „Krone“ und dem Verlag Heyn ist aus dem spannenden Wissen ein Buch entstanden: „Zauber der Weihnacht“.(Bild: Christina Natascha Kogler)
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Herta Grimschitz fühlt sich von vielen Klöppeln beim Klöppeln nicht verwirrt. Im Gegenteil: Während andere Yoga machen oder meditieren, findet sie bei der kunstvollen Handarbeit Entspannung.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Eine uralte Technik, ein modernes Spinnrad: Darauf wird aus Wolle ein Wollfaden. Wenn man es ...
Eine uralte Technik, ein modernes Spinnrad: Darauf wird aus Wolle ein Wollfaden. Wenn man es kann...(Bild: Christina Natascha Kogler)
Renate Terpetschnig fertig entzückende KRampusse, Nikolos, Engerln und mehr.
Renate Terpetschnig fertig entzückende KRampusse, Nikolos, Engerln und mehr.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Designerin Andrea Plieschnegger hat eigens für die Kinderbrauchtumsmesse zwei Malbücher samt ...
Designerin Andrea Plieschnegger hat eigens für die Kinderbrauchtumsmesse zwei Malbücher samt Geschichten über Trachten zusammengestellt.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Eine spannende Geschichte haben die Kanaltaler. Und heuer feiert der Hörnerklang Alpe Adria, der ...
Eine spannende Geschichte haben die Kanaltaler. Und heuer feiert der Hörnerklang Alpe Adria, der zum Kanaltaler Kulturverein gehört, seine ersten 20 Jahre.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Elegant! Die Hermagorer Goldhaubenfrauen.
Elegant! Die Hermagorer Goldhaubenfrauen.(Bild: Christina Natascha Kogler)
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Stefan Süßenbacher ist Landesobmann des Kärntner Blasmusikverbands, welcher sich mit der Militärmusik einen Infostand teilt.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Das Brauchtumsdorf: Seit 25 Jahren steht es im Zentrum der Brauchtumsmesse, die es nur in ...
Das Brauchtumsdorf: Seit 25 Jahren steht es im Zentrum der Brauchtumsmesse, die es nur in Kärnten gibt.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Geduld und Können haben die Krippenbauer.
Geduld und Können haben die Krippenbauer.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Der Einspieler (mit Zylinder) gehört in Suetschach zur Krampustradition.
Der Einspieler (mit Zylinder) gehört in Suetschach zur Krampustradition.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Huch! Große Nase, fremdes Gesicht... ein Krampus!
Huch! Große Nase, fremdes Gesicht... ein Krampus!(Bild: Christina Natascha Kogler)
Selten auf Puppen, oftmals an fröhlichen Menschen sieht man auf der Brauchtumsmesse Dirndl, ...
Selten auf Puppen, oftmals an fröhlichen Menschen sieht man auf der Brauchtumsmesse Dirndl, Lederhosen und Trachten.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Ruth Gartner und ihr Mann stellen Körbe her.
Ruth Gartner und ihr Mann stellen Körbe her.(Bild: Christina Natascha Kogler)

Beispielsweise können die Kinder Instrumente ausprobieren, basteln und beim Malen dem „Trachtenzauber“ verfallen, wie es Andrea Plieschnegger schon früh passiert ist: Die Kärntner Designerin hat sich auf Trachten und Trachtiges spezialisiert: „Für diese erste Kinderbrauchtumsmesse habe ich zwei Ausmalbücher gestaltet, mit denen man die Frauen- und Männertrachten Kärntens entdecken kann. Ich habe auch Geschichten dafür geschrieben, wie jene über die Haken und die bösen Ösen.“

Mit Nadel und Faden kann Elisabeth Wüster gut umgehen: „Naja, das hab’ ich halt gebraucht als die Kinder klein waren.“ Mittlerweile hat sie zahlreiche Puppen genäht, teils deren Porzellanköpfe selbst modelliert und jeder eine Kärntner Tracht gefertigt.

Er holt die Fratzen aus dem Holz
Wo Späne fliegen, arbeitet Michael Vallant an einer Krampusmaske. „Wir zeigen heuer erstmals auch Perchten, die ja nicht mit den Krampussen, sondern erst in den Raunächten umherziehen“, so Hermann Paier vom Teufelskreis Virunum. Herrlich duften die immergrünen Ästchen, aus denen das Team vom kärnten museum/ Freilichtmuseum Maria Saal mit Besuchern Adventkränze bindet. Daneben hortet Ilse Schöffmann Schätze, wie einen 350 Jahre alten Stoffmodel. Wer sich ein bisschen Zeit nimmt, kann sich eine Leinentasche bedrucken.

Was aus einem alten Röhrenfernseher zu Weihnachten wird
„Zwei Jahre lang hab’ ich einen alten Röhrenfernseher gesucht“, erzählt Erich Stocker, der in diesen eine Weihnachtskrippe gebaut hat. „Für die Häuser hab’ ich mich in Assisi inspirieren lassen.“ Wer dem Klackern folgt, gelangt zu Herta Grimschitz, die die vielen Klöppel hin- und herschubst, daneben wird Wolle gesponnen.

Das TheaterServiceKärnten hat mit Kindern Theatermasken gestaltet und diese bühnenwirksam präsentiert.

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Eine ganze Messehalle als Bühne für das Kärntner Brauchtum wurde für drei Tage (Freitag bis Sonntag, 15. 11.) auf dem Klagenfurter Messeareal zum gemütlichen Brauchtumsdorf umgestaltet. Sonntag nach dem Frühschoppen (von 11 bis 12 Uhr auch auf Radio Kärnten) werden Botschafter und Botschafterinnen der Volkskultur geehrt – zum Dank für ihr ehrenamtliches Engagement und als Bitte für weiteren Einsatz für die bunten Kärntner Traditionen.

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