Traditionen sind schön, gut und auch zukunftsfit

Hermann Paier vom Teufelskreis Virunum küsst seine Frau, zumindest deren Maske: Die ganze Familie ist vom Krampusvirus infiziert! Das Bild zeigt nur einige der vielen Masken der Familie. (Bild: Christina Natascha Kogler)

Erstmals zeigt der Teufelskreis Virunum heuer auch Perchten, Figuren, die erst in den Raunächten, nie zugleich mit den Krampussen, auftreten. (Bild: Christina Natascha Kogler)

Die Fratze aus der Zirbe holen: Michael Vallant schnitzt live. (Bild: Christina Natascha Kogler)

Elisabeth Wüster hat alle Trachten und Puppen selbst genäht und teils sogar deren Porzellanköpfe modelliert! (Bild: Christina Natascha Kogler)

Auf der Kinderbrauchtumsmesse wurden am Samstag auch Quasten vorbereitet: Einige Aktivitäten locken dort an den Tischen und auf der Bühne! (Bild: Christina Natascha Kogler)

Zwei Jahre lang hat Erich Stocker nach einem alten Röhrenfernseher gesucht, in den seine Krippe passt. Zu den Häusern hat ihn Assisi in Italien inspiriert. (Bild: Christina Natascha Kogler)

Erich Stocker (li) hat heuer die Krippe im Fernseher gebaut. Auch Walter Gamnig stellt neue Werke aus. (Bild: Christina Natascha Kogler)

350 und 250 Jahre haben diese beiden Druckmodel schon auf dem Buckel! (Bild: Christina Natascha Kogler)

Ilse Schöffmann ist Expertin in Sachen Stroffdruck. (Bild: Christina Natascha Kogler)

In den Rauchnächten kommen sie: die Perchten! (Bild: Christina Natascha Kogler)

Zum Adventkranzbinden hat das kärnten museum/Freilichtmuseum Maria Saal all das Immergrün, Platz und Anleitungen. (Bild: Christina Natascha Kogler)

Heimo Schinnerl hat als Volkskundler über Jahrzehnte den reichen Brauchtumsschatz im Weihnachtsfestkreis erforscht. Gemeinsam mit der „Krone“ und dem Verlag Heyn ist aus dem spannenden Wissen ein Buch entstanden: „Zauber der Weihnacht“. (Bild: Christina Natascha Kogler)

Herta Grimschitz fühlt sich von vielen Klöppeln beim Klöppeln nicht verwirrt. Im Gegenteil: Während andere Yoga machen oder meditieren, findet sie bei der kunstvollen Handarbeit Entspannung. (Bild: Christina Natascha Kogler)

Eine uralte Technik, ein modernes Spinnrad: Darauf wird aus Wolle ein Wollfaden. Wenn man es kann... (Bild: Christina Natascha Kogler)

Renate Terpetschnig fertig entzückende KRampusse, Nikolos, Engerln und mehr. (Bild: Christina Natascha Kogler)

Designerin Andrea Plieschnegger hat eigens für die Kinderbrauchtumsmesse zwei Malbücher samt Geschichten über Trachten zusammengestellt. (Bild: Christina Natascha Kogler)

Eine spannende Geschichte haben die Kanaltaler. Und heuer feiert der Hörnerklang Alpe Adria, der zum Kanaltaler Kulturverein gehört, seine ersten 20 Jahre. (Bild: Christina Natascha Kogler)

Elegant! Die Hermagorer Goldhaubenfrauen. (Bild: Christina Natascha Kogler)

Stefan Süßenbacher ist Landesobmann des Kärntner Blasmusikverbands, welcher sich mit der Militärmusik einen Infostand teilt. (Bild: Christina Natascha Kogler)

Das Brauchtumsdorf: Seit 25 Jahren steht es im Zentrum der Brauchtumsmesse, die es nur in Kärnten gibt. (Bild: Christina Natascha Kogler)

Geduld und Können haben die Krippenbauer. (Bild: Christina Natascha Kogler)

Der Einspieler (mit Zylinder) gehört in Suetschach zur Krampustradition. (Bild: Christina Natascha Kogler)

Huch! Große Nase, fremdes Gesicht... ein Krampus! (Bild: Christina Natascha Kogler)

Selten auf Puppen, oftmals an fröhlichen Menschen sieht man auf der Brauchtumsmesse Dirndl, Lederhosen und Trachten. (Bild: Christina Natascha Kogler)