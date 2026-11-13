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Themen für die Familie

Hören, schauen, mitmachen auf dem Messeareal!

Kärnten
13.11.2026 19:01
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Unser bunter Brauchtumsschatz, alles, was die Gesundheit erhält, und Spannendes für die ganze Familie: Umfangreich ist das Programm der Aussteller und Referenten auf der großen Messe in Klagenfurt. Das beliebte Messebündel lockt noch am Samstag, 14. 11., und Sonntag!

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Draußen regnete es am Freitag sanft, in den Messehallen in Klagenfurt war es umso gemütlicher: Das Messebündel im November ist beliebt bei der ganzen Familie, bietet es doch zu allen Themen des Lebens Neues, Interessantes und Spannendes.

Verlag Heyn: Fabian Duer und Autor Heimo Schinnerl mit „Zauber der Weihnacht“ im Brauchtumsdorf.
Verlag Heyn: Fabian Duer und Autor Heimo Schinnerl mit „Zauber der Weihnacht“ im Brauchtumsdorf.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Designerin Andrea Plieschnegger hat eigens für die Kinderbrauchtumsmesse zwei Malbücher samt ...
Designerin Andrea Plieschnegger hat eigens für die Kinderbrauchtumsmesse zwei Malbücher samt Geschichten über Trachten zusammengestellt.(Bild: Christina Natascha Kogler)
„Krone“-Stand: Kaffee, Zeitungen, Service-Point in Halle 1.
„Krone“-Stand: Kaffee, Zeitungen, Service-Point in Halle 1.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Hunderte Stunden Handarbeit stecken in einer Goldhaube. Die kunstfertigen Damen sticken ...
Hunderte Stunden Handarbeit stecken in einer Goldhaube. Die kunstfertigen Damen sticken mittlerweile auch Haarreifen und haben Ideen zum Verzieren von Taschen.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Kanaltaler: Der Hörnerklang Alpe Adria feiert am Samstag ab etwa 11.30 Uhr seine ersten 20 Jahre ...
Kanaltaler: Der Hörnerklang Alpe Adria feiert am Samstag ab etwa 11.30 Uhr seine ersten 20 Jahre auf der Brauchtumsmesse – natürlich muskalisch.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Besondere Masken tragen die Burschen der Krampusgruppe Suetschach: Sie bestehen aus Sägespänen ...
Besondere Masken tragen die Burschen der Krampusgruppe Suetschach: Sie bestehen aus Sägespänen und Leim – auf Karton modelliert.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Der Christophorus 11 steht inmitten der Hallen, die Crew erklärt, was mit dem Rettungsheli alles ...
Der Christophorus 11 steht inmitten der Hallen, die Crew erklärt, was mit dem Rettungsheli alles möglich ist.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Im Rettungshelikopter ist genügend Platz für einen Menschen, der medizinisch versorgt werden ...
Im Rettungshelikopter ist genügend Platz für einen Menschen, der medizinisch versorgt werden muss.(Bild: Christina Natascha Kogler)
So sieht es im Christophorus 11 aus.
So sieht es im Christophorus 11 aus.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Kuscheliges aus Schafwolle auf der Spirit & Energetik.
Kuscheliges aus Schafwolle auf der Spirit & Energetik.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Die Jägerschaft präsentiert sich und das jagdliche Brauchtum in Halle 4.
Die Jägerschaft präsentiert sich und das jagdliche Brauchtum in Halle 4.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Klöppeln: Für den Laien verwirrend, für Herta Grimschitz entspannend.
Klöppeln: Für den Laien verwirrend, für Herta Grimschitz entspannend.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Der Krampus und der Nikolo, hergestellt von Renate Terpetschnig.
Der Krampus und der Nikolo, hergestellt von Renate Terpetschnig.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Elisabeth Wüsters wundervolle Porzellanpuppen in Kärntner Trachten.
Elisabeth Wüsters wundervolle Porzellanpuppen in Kärntner Trachten.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Räucherwerk ist nur eines der Themen auf der „Spirit & Energetik“- Messe.
Räucherwerk ist nur eines der Themen auf der „Spirit & Energetik“- Messe.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Bücher, energetische Anwendungen und entspannte Stimmung auf der Spirit & Energetik.
Bücher, energetische Anwendungen und entspannte Stimmung auf der Spirit & Energetik.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Auch Kinder und Jugendliche bespielen die große Bühne.
Auch Kinder und Jugendliche bespielen die große Bühne.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Die Rotkreuz-Mitarbeiter sind bereit. Sind es auch Sie? Blut spenden rettet Leben!
Die Rotkreuz-Mitarbeiter sind bereit. Sind es auch Sie? Blut spenden rettet Leben!(Bild: Christina Natascha Kogler)
Glaube und Tradition: Kanzler Jakob Ibounig und Team mit (Papp-)Papst im Brauchtumsdorf.
Glaube und Tradition: Kanzler Jakob Ibounig und Team mit (Papp-)Papst im Brauchtumsdorf.(Bild: Christina Natascha Kogler)

Glockenhelle Stimmen des Chores der Mittelschule Gmünd und zackige Märsche der Militärmusik erklangen zur Eröffnung; die große Bühne in der Halle 4 wird laufend von Kärntner Gruppen bespielt. Bereits zum 25. Mal bietet hier die österreichweit einzigartige Brauchtumsmesse den Verbänden und Vereinen eine Bühne.

Zitat Icon

Wir präsentieren heuer nicht nur unsere Krampusmasken, sondern auch die Masken der Perchten in den Raunächten.

Hermann Paier, Teulfeskreis Virunum

Zauber der Weihnacht als Geschenk
Der Klagenfurter Verlag Heyn offeriert an seinem Stand Bücher, die unter dem Christbaum Freude bereiten, wie „Zauber der Weihnacht – Von Lichterfesten, Raunächten und allerlei Bräuchen“. Zwischen all den Standln, den Traditionen und dem Kunsthandwerk begegnet man auch Autor Heimo Schinnerl, dem bekannte Volkskundler. Eine Premiere findet in Halle 5 statt: Eine eigene Kinderbrauchtumsmesse! Designerin Andrea Plieschnegger hat dafür eigens Geschichten geschrieben und zwei Malbücher erstellt, welche den Trachtenzauber und die Männertracht beleuchten.

 Spannende Themen

Familie, Brauchtum, Gesund Leben, Spirit & Energetik: Noch am Samstag, 14. November, und Sonntag, 15. November, locken die großen Themen des Lebens auf das Klagenfurter Messegelände; jeweils von 9 bis 18 Uhr.  Unterhaltung für die ganze Familie bietet der Circus Dimitri (Samstag und Sonntag um 11 und um 15 Uhr). Der Hörnerklang Alpe Adria des Kanaltaler Kulturvereines feiert seine ersten 20 Jahre am Samstag ab 11.20 Uhr auf der Bühne in Halle 4 – natürlich musikalisch.

Sonntag nach dem Frühschoppen (von 11 bis 12 Uhr auch auf Radio Kärnten) werden Botschafter und Botschafterinnen der Volkskultur geehrt – zum Dank für ihr ehrenamtliches Engagement und als Bitte für weiteren Einsatz für die bunten Kärntner Traditionen.

Ab 15.15 Uhr werden am Sonntag „Außeschmeißer“ gespielt, gesungen und getanzt; vom MGV Schneerose St. Margareten im Rosental, von den Klagenfurter Postillione und der Volkstanzgruppe Keutschach.

Weitere Programmdetails: https://www.kaerntnermessen.at/veranstaltungen/familienmesse-brauchtumsmesse

Die neue Kindererlebniswelt lädt zum Spielen und Austoben ein – samt Fahrradparcours. Alle Tipps für ein gesundes Leben gibt es auf Südösterreichs größter Gesundheitsmesse in der Halle 1, wo neben Ausstellern auch Vortragende mit Themen wie Hormone oder „Gesund leben in einer digitalen Welt“ (Samstag, 11.30 Uhr) Neues präsentieren. Beim Roten Kreuz kann jedermann Blut spenden. Am „Krone“-Stand gibt es neben Kaffee und Print-Produkten auch einen Service-Point mit kompetenten Ansprechpartnerinnen für Leseranfragen.

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Auf der Messe für Spirit & Energetik LIVE im Obergeschoss der Halle 3 treffen Besucher gleich auf zahllose Bücher über Akupressur, Aromatherapie und andere Themen für ein entspanntes Leben. Während die einen Massagen genießen und energetische Anwendungen ausprobieren, gibt es auf der Bühne spannende Informationen, beispielsweise von der Kärntner Räucherexpertin Annemarie Herzog. Als Highlight gelten die beiden sonntäglichen Workshop mit dem Weisheitslehrer, Autor und Mystiker Thomas Young ist (Sonntag um 10 und um 15 Uhr).

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