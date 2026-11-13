Hören, schauen, mitmachen auf dem Messeareal!

Unser bunter Brauchtumsschatz, alles, was die Gesundheit erhält, und Spannendes für die ganze Familie: Umfangreich ist das Programm der Aussteller und Referenten auf der großen Messe in Klagenfurt. Das beliebte Messebündel lockt noch am Samstag, 14. 11., und Sonntag!
Draußen regnete es am Freitag sanft, in den Messehallen in Klagenfurt war es umso gemütlicher: Das Messebündel im November ist beliebt bei der ganzen Familie, bietet es doch zu allen Themen des Lebens Neues, Interessantes und Spannendes.
Glockenhelle Stimmen des Chores der Mittelschule Gmünd und zackige Märsche der Militärmusik erklangen zur Eröffnung; die große Bühne in der Halle 4 wird laufend von Kärntner Gruppen bespielt. Bereits zum 25. Mal bietet hier die österreichweit einzigartige Brauchtumsmesse den Verbänden und Vereinen eine Bühne.
Wir präsentieren heuer nicht nur unsere Krampusmasken, sondern auch die Masken der Perchten in den Raunächten.
Hermann Paier, Teulfeskreis Virunum
Zauber der Weihnacht als Geschenk
Der Klagenfurter Verlag Heyn offeriert an seinem Stand Bücher, die unter dem Christbaum Freude bereiten, wie „Zauber der Weihnacht – Von Lichterfesten, Raunächten und allerlei Bräuchen“. Zwischen all den Standln, den Traditionen und dem Kunsthandwerk begegnet man auch Autor Heimo Schinnerl, dem bekannte Volkskundler. Eine Premiere findet in Halle 5 statt: Eine eigene Kinderbrauchtumsmesse! Designerin Andrea Plieschnegger hat dafür eigens Geschichten geschrieben und zwei Malbücher erstellt, welche den Trachtenzauber und die Männertracht beleuchten.
Familie, Brauchtum, Gesund Leben, Spirit & Energetik: Noch am Samstag, 14. November, und Sonntag, 15. November, locken die großen Themen des Lebens auf das Klagenfurter Messegelände; jeweils von 9 bis 18 Uhr. Unterhaltung für die ganze Familie bietet der Circus Dimitri (Samstag und Sonntag um 11 und um 15 Uhr). Der Hörnerklang Alpe Adria des Kanaltaler Kulturvereines feiert seine ersten 20 Jahre am Samstag ab 11.20 Uhr auf der Bühne in Halle 4 – natürlich musikalisch.
Sonntag nach dem Frühschoppen (von 11 bis 12 Uhr auch auf Radio Kärnten) werden Botschafter und Botschafterinnen der Volkskultur geehrt – zum Dank für ihr ehrenamtliches Engagement und als Bitte für weiteren Einsatz für die bunten Kärntner Traditionen.
Ab 15.15 Uhr werden am Sonntag „Außeschmeißer“ gespielt, gesungen und getanzt; vom MGV Schneerose St. Margareten im Rosental, von den Klagenfurter Postillione und der Volkstanzgruppe Keutschach.
Weitere Programmdetails: https://www.kaerntnermessen.at/veranstaltungen/familienmesse-brauchtumsmesse
Die neue Kindererlebniswelt lädt zum Spielen und Austoben ein – samt Fahrradparcours. Alle Tipps für ein gesundes Leben gibt es auf Südösterreichs größter Gesundheitsmesse in der Halle 1, wo neben Ausstellern auch Vortragende mit Themen wie Hormone oder „Gesund leben in einer digitalen Welt“ (Samstag, 11.30 Uhr) Neues präsentieren. Beim Roten Kreuz kann jedermann Blut spenden. Am „Krone“-Stand gibt es neben Kaffee und Print-Produkten auch einen Service-Point mit kompetenten Ansprechpartnerinnen für Leseranfragen.
Auf der Messe für Spirit & Energetik LIVE im Obergeschoss der Halle 3 treffen Besucher gleich auf zahllose Bücher über Akupressur, Aromatherapie und andere Themen für ein entspanntes Leben. Während die einen Massagen genießen und energetische Anwendungen ausprobieren, gibt es auf der Bühne spannende Informationen, beispielsweise von der Kärntner Räucherexpertin Annemarie Herzog. Als Highlight gelten die beiden sonntäglichen Workshop mit dem Weisheitslehrer, Autor und Mystiker Thomas Young ist (Sonntag um 10 und um 15 Uhr).
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