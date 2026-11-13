Hören, schauen, mitmachen auf dem Messeareal!

Familie, Brauchtum, Gesund Leben, Spirit & Energetik: Noch am Samstag, 14. November, und Sonntag, 15. November, locken die großen Themen des Lebens auf das Klagenfurter Messegelände; jeweils von 9 bis 18 Uhr. Unterhaltung für die ganze Familie bietet der Circus Dimitri (Samstag und Sonntag um 11 und um 15 Uhr). Der Hörnerklang Alpe Adria des Kanaltaler Kulturvereines feiert seine ersten 20 Jahre am Samstag ab 11.20 Uhr auf der Bühne in Halle 4 – natürlich musikalisch.

Sonntag nach dem Frühschoppen (von 11 bis 12 Uhr auch auf Radio Kärnten) werden Botschafter und Botschafterinnen der Volkskultur geehrt – zum Dank für ihr ehrenamtliches Engagement und als Bitte für weiteren Einsatz für die bunten Kärntner Traditionen.

Ab 15.15 Uhr werden am Sonntag „Außeschmeißer“ gespielt, gesungen und getanzt; vom MGV Schneerose St. Margareten im Rosental, von den Klagenfurter Postillione und der Volkstanzgruppe Keutschach.

Weitere Programmdetails: https://www.kaerntnermessen.at/veranstaltungen/familienmesse-brauchtumsmesse