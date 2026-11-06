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Schmid: „Es wartet sehr, sehr viel Arbeit auf uns“

Bundesliga
06.11.2026 22:53
WAC-Coach Manfred Schmid
WAC-Coach Manfred Schmid(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Es wartet sehr, sehr viel Arbeit auf uns“, sagte WAC-Coach Manfred Schmid nach der herben 0:6-Niederlage gegen Rapid. Hier alle Stimmen zur Partie ...

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Manfred Schmid (WAC-Trainer): „Der Sieg von Rapid geht ganz klar in Ordnung. Wir haben in der ersten Hälfte noch versucht, da mitzufighten, haben die Möglichkeit gehabt, durch Karamoko zum Ausgleich zu kommen. Aber die zweite Hälfte war klar zu wenig. Wir haben versucht, offensiv zu tauschen, das ist eigentlich auch verpufft. Wir sind relativ kurz zusammen, es wartet sehr, sehr viel Arbeit auf uns. Wir wären alle gern so weit wie Rapid, die gemeinsam kompakt, stabil arbeiten. Das ist uns heute nicht gelungen. Wir sind nicht an unsere Leistungsgrenzen gekommen. Wir haben ganz einfache Gegentore erhalten, und so kannst du natürlich hier bei Rapid nicht bestehen.“

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Johannes Hoff Thorup (Rapid-Coach): „Die erste Halbzeit verlief mir – gemessen an dem, was wir geplant hatten – etwas zu offen, etwas zu unkontrolliert. Wir haben ihnen ein paar Situationen ermöglicht, in denen sie ihre Konter spielen konnten. Wir haben versucht, das zu korrigieren. Unsere zweite Halbzeit war nahe an der Perfektion. Ich glaube, wir haben alles umgesetzt, was wir in der Halbzeitpause besprochen hatten. Wir haben das Spiel kontrolliert und Chancen kreiert. Wir waren dominant. Es war ein richtig guter Abend.“

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