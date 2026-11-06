Schmid: „Es wartet sehr, sehr viel Arbeit auf uns“

Manfred Schmid (WAC-Trainer): „Der Sieg von Rapid geht ganz klar in Ordnung. Wir haben in der ersten Hälfte noch versucht, da mitzufighten, haben die Möglichkeit gehabt, durch Karamoko zum Ausgleich zu kommen. Aber die zweite Hälfte war klar zu wenig. Wir haben versucht, offensiv zu tauschen, das ist eigentlich auch verpufft. Wir sind relativ kurz zusammen, es wartet sehr, sehr viel Arbeit auf uns. Wir wären alle gern so weit wie Rapid, die gemeinsam kompakt, stabil arbeiten. Das ist uns heute nicht gelungen. Wir sind nicht an unsere Leistungsgrenzen gekommen. Wir haben ganz einfache Gegentore erhalten, und so kannst du natürlich hier bei Rapid nicht bestehen.“