Das planen die Stars fürs Tränen-Finale der Serie

Schnapp spielt in der Serie Will Byers, eine der zentralen Figuren. Nach fast einem Jahrzehnt erscheint am 1. Jänner die letzte Folge der Serie. „Ich bin nervös, es mir anzusehen“, sagte der 21-Jährige. „Wenn du es einmal gesehen hast, ist es vorbei. Das ist die letzte Folge, die wir zusammen schauen werden.“