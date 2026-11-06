Sieben Wochen vor Fest: Erster Punsch ausgeschenkt

Der große Andrang hält sich Freitagmittag allerdings noch in Grenzen. Am meisten ist vor den Punsch- und Gastroständen los. Die meisten Besucher sind hier im Herzen der Stadt aber eindeutig die Touristen. Inês (16) und Luisa (14) aus Porto (Portugal) sind etwas überrascht, dass die Christkindlmärkte bei uns bereits offen sind, freuen sich aber trotzdem. Der teuerste Punsch kostet in der City stolze 8,50 Euro: Beefeaters beschwipste Beeren. Beim Stand von Lilly und Ines kosten zwei Orangenpunsch 12,40 Euro. „Der Glühwein ist um 40 Cent teurer geworden, geht aber trotzdem am besten“, erklärt Standlerin Ines.