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Tour-Stop in Innsbruck

Cooler „Krone“-Truck brachte tierischen Zauber

Tirol
06.11.2026 18:30
Maggie Entenfellner und Alfons Haider vor dem „Tierzauber“-Truck.
Maggie Entenfellner und Alfons Haider vor dem „Tierzauber“-Truck.(Bild: Recka Hammann)
Porträt von Recka Hammann
Von Recka Hammann

Der „Tierzauber“-Truck der „Krone“ machte auf seiner Charity-Tour durch Österreich Halt beim Greif-Center in Innsbruck. Mit im Gepäck: Tierfutter und medizinische Versorgung.

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Manchmal braucht es nicht viel, um Großes zu bewegen. Ein offenes Herz, eine helfende Hand und Menschen, die nicht wegsehen, wenn andere in Not geraten. Besonders dann, wenn es um jene Lebewesen geht, die selbst nicht um Hilfe bitten können: unsere geliebten Tiere.

Wichtige Stimme für den Tierschutz
Seit vielen Jahren ist die „Krone“-Tierecke mit ihrer engagierten Tierlady Maggie Entenfellner eine wichtige Stimme für den Tierschutz. Sie schenkt verlassenen, misshandelten und hilfsbedürftigen Tieren Aufmerksamkeit, Hoffnung und nicht selten auch die Chance auf ein neues Zuhause.

Mayrhofer, Cordin, Hörtnagl und Delic.
Mayrhofer, Cordin, Hörtnagl und Delic.(Bild: Recka Hammann)
Uli und Barbara Brée
Uli und Barbara Brée(Bild: Recka Hammann)

„Tierleid verhindern und Tierhaltern helfen“ 
Unter dem Motto „Tierleid verhindern und Tierhaltern helfen“ hat sich die „Krone“-Tierecke samt coolem „Tierzauber“-Truck mit großzügigen Partnern wie Fressnapf, Royal Canin und Purina zusammengefunden, um Tierhalter glücklich zu machen.

Beim Tour-Stop in Tirol waren am Donnerstag auch Menschen dabei, die nicht nur beruflich erfolgreich sind, sondern auch ein großes Herz für Tiere beweisen: Intendant und Entertainer Alfons Haider, die beiden Mediziner Peter Hörtnagl und Julia Cordin, Drehbuchautor Uli Brée mit Ehefrau Barbara sowie Melanie Binder-Papilaya.

Lattermann, Ulrich, Vidoni, Neidlinger und Binder-Papilaya
Lattermann, Ulrich, Vidoni, Neidlinger und Binder-Papilaya(Bild: Recka Hammann)

Ein besonderer Höhepunkt der Futterspendenaktion ist der Einsatz der Tierärztinnen und Tierärzte der Vetmeduni Austria. In Innsbruck kümmerten sich Britta Vidoni mit Anna Ulrich und Karina Neidlinger mit exzellenter Kompetenz um die Gesundheit der Tiere.

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Die Aktion erinnert daran, dass Menschlichkeit bereits mit der Entscheidung beginnt, nicht wegzusehen, sondern zu helfen. So freuten sich neben den Tierhaltern, die mit einer Futterspende nach Hause gingen, auch der Tierschutzverein Libelle und die Tiertafel Tirol über eine große Palette Tierfutter.

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