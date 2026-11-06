Miedler/Oberleitner in Paris im Halbfinale

Das ungesetzte Duo gewann am Freitag beim ATP-1000-Turnier in der dritten Runde gegen Petr Nouza/Michael Venus (CZE/NZL) 6:7(12),6:4,10:5. Im Halbfinale am Samstag treffen die Wien-Sieger auf die als Nummer zwei gesetzten Christian Harrison/Neal Skupski (USA/GBR).