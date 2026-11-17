Erst wurde jahrelang um eine zweite allgemeinmedizinische Kassenstelle gekämpft, dann nach einigen Jahren verzweifelt nach einer Nachfolge gesucht. Seit Oktober ist die gebürtige Friesacherin Dr. Christine Krobath als Hausärztin im Dienst. Sie ist außerdem Fachärztin für Orthopädie. Krobath: „Diese Leistungen biete ich im Rahmen der Kassenstelle mit an.“ Zuvor war sie im Klinikum tätig. Sie übernimmt zum Teil das Team ihrer Vorgängerin, hat aber auch zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen.