Seit Oktober ordiniert Dr. Christine Krobath als Allgemeinmediziner in St. Kanzian am Klopeiner See. Die gebürtige Friesacherin ist außerdem Fachärztin für Orthopädie und bietet auch diese Leistungen an.
Erst wurde jahrelang um eine zweite allgemeinmedizinische Kassenstelle gekämpft, dann nach einigen Jahren verzweifelt nach einer Nachfolge gesucht. Seit Oktober ist die gebürtige Friesacherin Dr. Christine Krobath als Hausärztin im Dienst. Sie ist außerdem Fachärztin für Orthopädie. Krobath: „Diese Leistungen biete ich im Rahmen der Kassenstelle mit an.“ Zuvor war sie im Klinikum tätig. Sie übernimmt zum Teil das Team ihrer Vorgängerin, hat aber auch zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen.
„Die Sicherstellung einer wohnortnahen und qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung ist von großer Bedeutung für unsere Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger. Umso mehr freuen wir uns, mit Frau Dr. Krobath eine weitere kompetente und engagierte Medizinerin in unserer Gemeinde begrüßen zu dürfen“, heißt es von Seiten der Gemeinde.
In den Räumlichkeiten ist Krobath übrigens nicht alleine. Abseits ihrer regulären Ordinationszeiten wird ihre Vorgängerin, Dr. Sarah Hösel-Kofler, als Gynäkologin vor Ort sein.
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