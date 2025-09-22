Suche nach Kassenarzt am See geht in nächste Runde

Infrastruktur als Hürde

Immerhin zehn Medizinerinnen und Mediziner stehen auf der Reihungsliste der Kärntner Ärztekammer für St. Kanzian. Sie haben einst also zumindest ihr Interesse an einer Kassenstelle in der Gemeinde bezeugt. Scheitern könnte es – wie in anderen Gemeinden – an der Infrastruktur. St. Kanzian hat kaum Räumlichkeiten zur Verfügung. Das aktuelle „Ärztezentrum“ im Ortszentrum ist ausgelastet. Ein niedergelassener Arzt müsste sich selbst um eine Praxis kümmern. Jetzt bleibt die offizielle Bewerbungsfrist abzuwarten. Diese läuft bis Ende September.