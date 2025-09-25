Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In St. Kanzian

Gute Aussichten für weitere Suche nach Kassenarzt

Kärnten
25.09.2025 10:00
Ordinationszentrum St. Kanzian: Momentan ist ein Schild frei, aber die Suche scheint in die ...
Ordinationszentrum St. Kanzian: Momentan ist ein Schild frei, aber die Suche scheint in die richtige Richtung zu gehen...(Bild: Elisabeth Nachbar)

Nachdem Sarah Hösel-Kofler ihr Aus als Kassenärztin in Sankt Kanzian bekannt gegeben hatte, hieß es wieder einmal suchen – die „Krone“ hat berichtet. 

0 Kommentare

Die 4500 Einwohner große Seengemeinde hat bekanntlich lange um einen zweiten Allgemeinmediziner mit Kassenstelle gekämpft. Für die Gemeinde ist aber ganz klar: Es wird diesmal nicht lange dauern, bis die Stelle besetzt ist.

Und für die Nachfolge von Hösel-Kofler, die sich ab 1. Oktober als Wahl-Ärztin um ihre Gynäkologie-Patientinnen kümmern will, gibt es nun besonders gute Nachrichten: Denn anders als vor sieben Jahren, als sie die Kassenstelle angetreten ist, kann sich ein Allgemeinarzt nun sprichwörtlich „ins gemachte Nest setzen“. Ihre eigene, voll ausgestattete Praxis im „Ordinationszentrum“ im Ortskern von St. Kanzian würde die Medizinerin nämlich auch weitergeben.

Eingerichtete Praxis für Übernahme
„Entweder kann die Praxis komplett übernommen werden, oder auch nur einzelne Räume in Kooperation mit mir“, erklärt Sarah Hösel-Kofler. Auch eine Erweiterung der Räumlichkeiten wäre von Seiten des Vermieters denkbar – für den nachfolgenden Kassenarzt in St. Kanzian natürlich eine Top-Startposition. Dieser kann sich noch, wie berichtet, bis Ende des Monats bewerben.

Lesen Sie auch:
In mehreren Landgemeinden wird nach einem Hausarzt gesucht. Aktuell etwa in St. Kanzian und ...
Entscheidung im Herbst
Suche nach Kassenarzt am See geht in nächste Runde
22.09.2025

Auf zahlreiche Bewerber hofft auch Bleiburg, wo gleich zwei Stellen zu besetzen sind.

Porträt von Elisabeth Nachbar
Elisabeth Nachbar
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Gehen wir zu früh in Pension – oder zu spät?
„Fahren Höllentempo“
Warum das Pensionsalter viel zu schnell steigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
258.932 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
202.229 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
174.980 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2024 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1846 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1708 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Mehr Kärnten
Kärntner Landtag
Asyl- und Gesundheitsstreit erhitzt die Gemüter
In St. Kanzian
Gute Aussichten für weitere Suche nach Kassenarzt
Seit der letzten Wahl
Sechs Vizes, eine neue Partei und das liebe Geld
Führerschein weg
Kind verletzt: Betrunkene Mutter verursacht Unfall
Krone Plus Logo
Zum Weltapothekertag
Verantwortung, Wissen und Menschlichkeit vereint
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf