Gute Aussichten für weitere Suche nach Kassenarzt

Und für die Nachfolge von Hösel-Kofler, die sich ab 1. Oktober als Wahl-Ärztin um ihre Gynäkologie-Patientinnen kümmern will, gibt es nun besonders gute Nachrichten: Denn anders als vor sieben Jahren, als sie die Kassenstelle angetreten ist, kann sich ein Allgemeinarzt nun sprichwörtlich „ins gemachte Nest setzen“. Ihre eigene, voll ausgestattete Praxis im „Ordinationszentrum“ im Ortskern von St. Kanzian würde die Medizinerin nämlich auch weitergeben.