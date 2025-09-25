Gute Aussichten für weitere Suche nach Kassenarzt

Nachdem Sarah Hösel-Kofler ihr Aus als Kassenärztin in Sankt Kanzian bekannt gegeben hatte, hieß es wieder einmal suchen – die „Krone“ hat berichtet.
Die 4500 Einwohner große Seengemeinde hat bekanntlich lange um einen zweiten Allgemeinmediziner mit Kassenstelle gekämpft. Für die Gemeinde ist aber ganz klar: Es wird diesmal nicht lange dauern, bis die Stelle besetzt ist.
Und für die Nachfolge von Hösel-Kofler, die sich ab 1. Oktober als Wahl-Ärztin um ihre Gynäkologie-Patientinnen kümmern will, gibt es nun besonders gute Nachrichten: Denn anders als vor sieben Jahren, als sie die Kassenstelle angetreten ist, kann sich ein Allgemeinarzt nun sprichwörtlich „ins gemachte Nest setzen“. Ihre eigene, voll ausgestattete Praxis im „Ordinationszentrum“ im Ortskern von St. Kanzian würde die Medizinerin nämlich auch weitergeben.
Eingerichtete Praxis für Übernahme
„Entweder kann die Praxis komplett übernommen werden, oder auch nur einzelne Räume in Kooperation mit mir“, erklärt Sarah Hösel-Kofler. Auch eine Erweiterung der Räumlichkeiten wäre von Seiten des Vermieters denkbar – für den nachfolgenden Kassenarzt in St. Kanzian natürlich eine Top-Startposition. Dieser kann sich noch, wie berichtet, bis Ende des Monats bewerben.
Auf zahlreiche Bewerber hofft auch Bleiburg, wo gleich zwei Stellen zu besetzen sind.
