Ohne Namen zu nennen, ging Gußnig auch gleich hart mit den Stadtverantwortlichen ins Gericht: „Ich habe lange genug aus nächster Nähe erlebt, wie in Klagenfurt Politik gemacht wird. Zu viel Streit, zu viele Blockaden und zu wenig Ergebnisse.“ Die Stadt stehe finanziell „mit dem Rücken zur Wand“, und: „Ich will nicht länger zusehen, sondern mithelfen, dass sich endlich etwas ändert.“