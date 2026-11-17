FSP-Klubobmann Michael Gußnig kehrt der Partei von Bürgermeister Christian Scheider den Rücken: Er schließt sich der Klagenfurter ÖVP mit Spitzenkandidat Julian Geier an. Klagenfurt brauche einen „Neustart“, so der langjährige Unterstützer von Scheider.
Gerüchte hatten in Klagenfurt bereits länger die Runde gemacht – am Dienstag wurden schließlich Fakten daraus: Michael Gußnig, der Klubobmann der Bürgermeister-Partei FSP, kehrt seiner Partei den Rücken und schließt sich der ÖVP unter Julian Geier an.
Ohne Namen zu nennen, ging Gußnig auch gleich hart mit den Stadtverantwortlichen ins Gericht: „Ich habe lange genug aus nächster Nähe erlebt, wie in Klagenfurt Politik gemacht wird. Zu viel Streit, zu viele Blockaden und zu wenig Ergebnisse.“ Die Stadt stehe finanziell „mit dem Rücken zur Wand“, und: „Ich will nicht länger zusehen, sondern mithelfen, dass sich endlich etwas ändert.“
Geier hingegen streut Gußnig Rosen – als Unternehmer sei er es gewohnt, Verantwortung zu übernehmen und Probleme zu lösen: „Genau diese Haltung sehe ich bei Julian Geier.“ Und auch Geier konnte dieses Lob in einer ersten Aussendung nur zurückgeben: „Michael Gußnig ist ein Mann, der anpackt, statt nur zu reden.“
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