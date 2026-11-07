Skihersteller tobt! Vorwürfe gegen Skisprung-Ikone

„Anscheinend haben sie eine Art Anreizvereinbarung getroffen, um ihn zu dieser Entscheidung zu bewegen“, so Slatnar und weiter: „Manche bevorzugen eben einen sicheren Gewinn, anstatt ihn auf anderem Wege zu provozieren. Wir haben bereits die Genugtuung empfunden, dass ein solcher Star unsere Ski überhaupt getestet hat und wir gesehen haben, wie gut er damit sein kann.“