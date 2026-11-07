Skihersteller tobt! Vorwürfe gegen Skisprung-Ikone

Skihersteller Slatnar hat Vorwürfe gegen Stefan Horngacher erhoben. Der Österreicher, der sich einst als aktiver Springer und schließlich als Trainer einen Namen machte, ist mittlerweile als Trainingskoordinator in Polen zuständig und soll, so der Vorwurf, einen Ausrüsterwechsel von zwei der dortigen Top-Athleten verhindert haben. Frust herrscht zudem aufgrund eines ÖSV-Adlers ...
Demnach soll Horngacher die beiden polnischen Top-Springer Dawid Kubacki und Piotr Zyla daran gehindert haben, auf Skier der Marke Slatnar zu wechseln. „Ich kann bestätigen, dass es Horngacher war, der Zyla und Kubacki angewiesen hat, unsere Ski zu vergessen“, so Hersteller Peter Slatnar gegenüber der Zeitung „Dnevnik“.
Die beiden Polen haben im Sommer das Material des slowenischen Herstellers getestet. Laut Slatnar sei das Duo anschließend kurz vor einer Einigung mit seinem Unternehmen gewesen, doch Horngacher habe schließlich interveniert. Kubacki wechselte mittlerweile zu Fischer.
Auch ÖSV-Adler im Visier von Slatnar
Für Frust bei Slatnar sorgt auch ein ÖSV-Adler: „Kraft ist den ganzen Sommer über mit unseren Ski hervorragend gesprungen. Er hat auch an einigen Wettkämpfen teilgenommen und war der Konkurrenz voraus.“ Am Ende entschied sich der Routinier aber für Biogena, das seine Ski von Van Deer herstellen lässt.
„Anscheinend haben sie eine Art Anreizvereinbarung getroffen, um ihn zu dieser Entscheidung zu bewegen“, so Slatnar und weiter: „Manche bevorzugen eben einen sicheren Gewinn, anstatt ihn auf anderem Wege zu provozieren. Wir haben bereits die Genugtuung empfunden, dass ein solcher Star unsere Ski überhaupt getestet hat und wir gesehen haben, wie gut er damit sein kann.“
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