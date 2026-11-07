„Manipulation“: Klitschko greift Selenskyj an

Scharfer Konter von Kiews Bürgermeister

Auf diesen Vorwurf folgte ein scharfer Konter Klitschkos. Vertreter Kiews seien zu den Krisenberatungen nicht eingeladen gewesen, Selenskyjs Regierung verzögere außerdem die Genehmigung eines Notfallplans für die Hauptstadt. Und Klitschko wird sogar noch deutlicher. Für die Einwohner Kiews sei die „widerwärtig“. Die Arbeit der Helfer, die „unter Einsatz ihres Lebens unter Beschuss rund um die Uhr praktisch Unmögliches leisten“, werde dadurch herabgewürdigt. Selenskyjs fehle wohl die Kenntnis der „realen Situation um die Energieversorgung“, er verbreite „Lügen“ und „Manipulation“.