Sitzt in Rollstuhl
Polizei nimmt Hells-Angel-Boss in Hamburg fest
Großeinsatz gegen die organisierte Kriminalität in Hamburg: In der Nacht auf Samstag hat die Polizei mehrere Verdächtige festgenommen. Unter ihnen soll sich auch ein führendes Mitglied der Hells Angels befinden.
Wie „Bild“ berichtet, schlugen Zivilfahnder und Zollbeamte gegen 22 Uhr nach einer Geldübergabe in der Bugenhagenstraße zu. Mehrere schwarze Luxusautos wurden gestoppt.
Waffen sichergestellt
In einem der Fahrzeuge saß demnach der Rockerboss. Der Mann ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Er soll eine Schusswaffe bei sich gehabt haben. Ihm werden unter anderem Waffenbesitz und Geldwäsche vorgeworfen.
Weitere Wägen gestoppt
Wenig später stoppten Polizisten weitere Fahrzeuge auf der Reeperbahn und in der HafenCity. Dabei wurden zwei weitere mutmaßliche Mitglieder der Hells Angels festgenommen. Auch sie sollen bewaffnet gewesen sein.
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