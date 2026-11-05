Unbekannte Vogelspinnen im Gepäck sichergerstellt

Die Schmuggler aus Deutschland und Polen hätten eine sorgfältige Auswahl getroffen, um verschiedene Arten zu haben. Darunter waren sogar einige, die wissenschaftlich noch nicht beschrieben worden sind. Einige wiesen auffällige Farben auf. Die drei Reisenden seien gerade dabei gewesen, sich am Check-in-Schalter anzumelden, als sie die Behörden aufgegriffen hätten, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Bei einem der Festgenommenen könnte es sich um einen Vogelspinnen-Forscher handeln.