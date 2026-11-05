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300 Exemplare in Peru

Unbekannte Vogelspinnen im Gepäck sichergerstellt

Ausland
05.11.2026 21:45
Auf dem Flughafen von Lima wurden mehr als 300 Vogelspinnen im Gepäck entdeckt, darunter sogar ...
Auf dem Flughafen von Lima wurden mehr als 300 Vogelspinnen im Gepäck entdeckt, darunter sogar wissenschaftlich noch nicht beschriebene Arten (Symbolbild).(Bild: stock.adobe.com/Nina)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auf dem internationalen Flughafen von Lima (Peru) haben die peruanischen Behörden mehr als 300 Vogelspinnen im Gepäck sichergestellt, darunter sogar unbekannte Arten. Die Reise der drei Schmuggler sollte nach Deutschland gehen.

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„In drei Koffern, verpackt in Strümpfen, fanden wir die Vogelspinnen in verschiedenen Entwicklungsstadien, von Eiern über Jungtiere bis hin zu ausgewachsenen Exemplaren“, sagte die Expertin für Wald- und Wildtierkontrolle Cora Suárez, die für die Kontrollstelle am Flughafen verantwortlich ist.

Die Schmuggler aus Deutschland und Polen hätten eine sorgfältige Auswahl getroffen, um verschiedene Arten zu haben. Darunter waren sogar einige, die wissenschaftlich noch nicht beschrieben worden sind. Einige wiesen auffällige Farben auf. Die drei Reisenden seien gerade dabei gewesen, sich am Check-in-Schalter anzumelden, als sie die Behörden aufgegriffen hätten, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Bei einem der Festgenommenen könnte es sich um einen Vogelspinnen-Forscher handeln.

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