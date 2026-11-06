Bombendrohungen gegen Flüge waren nicht echt

Steckt Gruppe Männerstaat dahinter?

In einer Nachricht, die an mehrere E-Mail-Adressen des Flughafens von Sofia geschickt wurde, heißt es, es seien Sprengkörper auf mehreren Flügen und im Flughafen platziert worden. „Wir, die Kämpfer des Männerstaats, werden mit unseren heutigen Taten in die Geschichte eingehen. Euer feministisches Regime wird sich für immer daran erinnern“, ist darin zu lesen. Auch in Rom eingegangene E-Mails in schlechtem Italienisch waren von angeblichen Kämpfern des Männerstaats. Männerstaat nennt sich eine rechtsextreme und antifeministische Gruppe aus Russland. Sie hat Tausende Mitglieder, ist auf die Überwachung geheimer russischer Aktivitäten spezialisiert und unterstützt den Krieg gegen die Ukraine. Zunächst konnte nicht verifiziert werden, ob sie tatsächlich hinter den E-Mails steckt.