Von der Karosserietechnik und Gastro zum Kaufmann

Bestehender Adeg-Markt in der Gemeinde Paternion wurde von erfahrenem Kaufmann übernommen. Christopher Stornig führt bereits einen Nahversorger in Drobollach.
Auf eine eher ungewöhnliche berufliche Laufbahn kann Christopher Stornig zurückblicken: Ursprünglich hatte er eine Ausbildung zum Karosseriebautechniker begonnen und war danach in der Gastronomie gelandet.
Als er erfuhr, dass für den Adeg-Markt in Drobollach am Faaker See ein Kaufmann gesucht wurde, packte er die Gelegenheit am Schopf und wagte den Schritt in die Selbstständigkeit. Kürzlich hat er seinen zweiten Standort in Feffernitz übernommen. „Für mich steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Ich möchte, dass sich unsere Kunden im Markt wohlfühlen, gerne vorbeikommen und wissen, dass sie sich auf uns verlassen können“, so Stornig.
Auf diese Kontinuität setzte der Kaufmann bei der Übernahme in Feffernitz: Sämtliche Mitarbeiter wurden übernommen und bleiben als bewährte Ansprechpartner erhalten. Eine Besonderheit des Marktes sind die Fertiggerichte aus eigener Herstellung, die das Sortiment um frisch zubereite Mahlzeiten ergänzen.
Der Kaufmann will sich auch in das Leben in der Gemeinde einbringen – So sollen unter anderem die örtlichen Vereine unterstützt werden. „Ein gut aufgestellter Nahversorger ist für unsere Gemeinde von großer Bedeutung“, so Bürgermeister Manuel Müller.
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