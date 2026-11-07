Von der Karosserietechnik und Gastro zum Kaufmann

Als er erfuhr, dass für den Adeg-Markt in Drobollach am Faaker See ein Kaufmann gesucht wurde, packte er die Gelegenheit am Schopf und wagte den Schritt in die Selbstständigkeit. Kürzlich hat er seinen zweiten Standort in Feffernitz übernommen. „Für mich steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Ich möchte, dass sich unsere Kunden im Markt wohlfühlen, gerne vorbeikommen und wissen, dass sie sich auf uns verlassen können“, so Stornig.