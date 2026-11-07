Frischer Wind in Lavanttaler Traditionsgasthof

Ergänzt wird das Mutter-Tochter-Gespann durch zwei Servicekräfte und eine Küchenhilfe. Eine rein weibliche Konstellation, die sich seit Jahren bewährt. „Wir sind wie eine Familie. Man kennt und schätzt sich und weiß, wie die andere so tickt. Für die Zukunft des Gasthofs wünsche ich mir vor allem, dass unser ‚Weiberhaufen‘ so lange wie möglich bestehen bleibt“, so Jäger.