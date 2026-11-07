Frischer Wind in Lavanttaler Traditionsgasthof

Seit mehreren Generationen liegt der „Gasthof Brenner“ im Lavanttal fest in Familienhand. Mit Anfang des Jahres hat Johanna Jäger den Gastronomiebetrieb von ihrer Mutter, Evelyn Jäger-Brenner, übernommen. Im „Krone“-Gespräch gibt die junge Gastwirtin ein erstes Fazit.
Fehlendes Personal, steigende Kosten, weniger Einnahmen – die heimische Gastro-Szene steht aktuell vor großen Herausforderungen. So manches Traditionsgasthaus musste aufgrund dessen schon seine Türen schließen. Nicht so der Gasthof Brenner in Schönweg bei St. Andrä im Lavanttal.
Seit mehr als hundert Jahren tischt man dort gutbürgerliche Küche auf. Von Beginn wurde der Gasthof als Familienbetrieb geführt. Seit etwa zehn Jahren ist Johanna Jäger gemeinsam mit ihrer Mutter Evelyn Jäger-Brenner die treibende Kraft in der Betriebsküche. Zu Jahresbeginn übergab Evelyn Jäger- Brenner die Rolle der Gastwirtin an ihre Tochter.
Das erfolgreiche Zweiergespann bleibt aber weiterhin gemeinsam aktiv: „Die Übergabe verlief reibungslos. Im Grunde hat sich nicht viel verändert. Wir stehen immer noch gemeinsam in der Küche, nur dass ich jetzt eben das Sagen habe“, so Johanna Jäger.
Ergänzt wird das Mutter-Tochter-Gespann durch zwei Servicekräfte und eine Küchenhilfe. Eine rein weibliche Konstellation, die sich seit Jahren bewährt. „Wir sind wie eine Familie. Man kennt und schätzt sich und weiß, wie die andere so tickt. Für die Zukunft des Gasthofs wünsche ich mir vor allem, dass unser ‚Weiberhaufen‘ so lange wie möglich bestehen bleibt“, so Jäger.
Neben all dem Altbewährten findet sich im Traditionsgasthof jedoch eine Neuerung. Für eine sechsstellige Summe wurde der Festsaal rundum neugestaltet. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und es wird auch sehr gut von den Gästen angenommen“, so Jäger.
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