„Weiß nicht, wie viele Resets wir noch brauchen“

Spieler passen nicht zum System

„Ich behaupte, für das Spielsystem, was Manfred Schmid hat, sind das jetzt gerade nicht die richtigen Spieler. Er möchte schnelle Spieler vorne haben. Die hast du jetzt nicht unbedingt. Das heutige Spiel ist das beste Beispiel, dass er probiert, in der jetzigen Situation, während des Spiels sogar, ein bisschen zu experimentieren, weil das, was er möchte, was ihn stark macht, Manfred Schmid, funktioniert nicht, aber das andere funktioniert auch nicht“, formulierte es Sky-Experte Marko Stankovic.