„Weiß nicht, wie viele Resets wir noch brauchen“

Nach gerade einmal sechs Punkten aus zwölf Spielen herrscht beim Wolfsberger AC vor allem eines: Ratlosigkeit ...
Auf die Frage, ob es denn einen Reset brauche, meinte Verteidiger Fabian Wohlmuth nach dem 0:6-Debakel gegen den SK Rapid: „Ich weiß nicht, wie oft wir noch einen Reset brauchen. Ich bin jetzt beim WAC seit nicht einmal anderthalb Jahren und habe schon den fünften Trainer.“
Klar ist: Wollen die Lavanttaler in der Bundesliga bleiben, muss sich rasch etwas ändern. Acht Treffern stehen 26 Gegentore gegenüber, das von Trainer Manfred Schmid gewünschte Konzept geht nicht auf.
Spieler passen nicht zum System
„Ich behaupte, für das Spielsystem, was Manfred Schmid hat, sind das jetzt gerade nicht die richtigen Spieler. Er möchte schnelle Spieler vorne haben. Die hast du jetzt nicht unbedingt. Das heutige Spiel ist das beste Beispiel, dass er probiert, in der jetzigen Situation, während des Spiels sogar, ein bisschen zu experimentieren, weil das, was er möchte, was ihn stark macht, Manfred Schmid, funktioniert nicht, aber das andere funktioniert auch nicht“, formulierte es Sky-Experte Marko Stankovic.
Die nächste Chance, sich ein Stück weit aus der Krise zu ziehen, bietet sich den Wolfsbergern am 22. November, wenn mit der SV Ried der Tabellensechste in der Lavanttal Arena gastiert.
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