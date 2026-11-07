Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WAC-Spieler ratlos:

„Weiß nicht, wie viele Resets wir noch brauchen“

Bundesliga
07.11.2026 07:14
Fabian Wohlmuth ist ratlos.
Fabian Wohlmuth ist ratlos.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach gerade einmal sechs Punkten aus zwölf Spielen herrscht beim Wolfsberger AC vor allem eines: Ratlosigkeit ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Auf die Frage, ob es denn einen Reset brauche, meinte Verteidiger Fabian Wohlmuth nach dem 0:6-Debakel gegen den SK Rapid: „Ich weiß nicht, wie oft wir noch einen Reset brauchen. Ich bin jetzt beim WAC seit nicht einmal anderthalb Jahren und habe schon den fünften Trainer.“

Klar ist: Wollen die Lavanttaler in der Bundesliga bleiben, muss sich rasch etwas ändern. Acht Treffern stehen 26 Gegentore gegenüber, das von Trainer Manfred Schmid gewünschte Konzept geht nicht auf. 

Lesen Sie auch:
Rapid ließ den WAC nicht den hauch einer Chance.
6:0-Gala in Hütteldorf
Rekord eingestellt: Rapid fertigt WAC gnadenlos ab
06.11.2026
Stimmen zum Spiel
Schmid: „Es wartet sehr, sehr viel Arbeit auf uns“
06.11.2026

Spieler passen nicht zum System
„Ich behaupte, für das Spielsystem, was Manfred Schmid hat, sind das jetzt gerade nicht die richtigen Spieler. Er möchte schnelle Spieler vorne haben. Die hast du jetzt nicht unbedingt. Das heutige Spiel ist das beste Beispiel, dass er probiert, in der jetzigen Situation, während des Spiels sogar, ein bisschen zu experimentieren, weil das, was er möchte, was ihn stark macht, Manfred Schmid, funktioniert nicht, aber das andere funktioniert auch nicht“, formulierte es Sky-Experte Marko Stankovic.

Marko Stankovic
Marko Stankovic(Bild: GEPA)

Die nächste Chance, sich ein Stück weit aus der Krise zu ziehen, bietet sich den Wolfsbergern am 22. November, wenn mit der SV Ried der Tabellensechste in der Lavanttal Arena gastiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
07.11.2026 07:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
310.085 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
138.779 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
121.133 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
1316 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Außenpolitik
Xi Jinping über Stocker: „Das ist selten zu sehen“
1065 mal kommentiert
Christian Stocker war bereits als Kommunalpolitiker in China unterwegs und ist nun zum achten ...
Innenpolitik
SPÖ sucht Job für Babler – hier ist er unerwünscht
748 mal kommentiert
Holpriger Start abseits der Spitzenpolitik – noch scheint sich kein konkretes Fenster für einen ...
Mehr Bundesliga
Sport Tv Logo
Andi Schicker begehrt
Rekord-Ansturm! „Könnte ein Kartenbüro eröffnen“
WAC-Spieler ratlos:
„Weiß nicht, wie viele Resets wir noch brauchen“
Sport Tv Logo
Brisantes OÖ-Derby
Der Ried-Plan muss lauten: Den müden LASK hetzen!
Sport Tv Logo
Dragovic stellt klar:
„Über Top 6 brauchen wir keine Sekunde zu reden“
Bundesliga im Ticker
Derby! SV Ried gegen den LASK – ab 19.30 Uhr LIVE

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf