„Sieg Heil“-Rufe in Zillertalbahn: Jetzt Anklage!

Es waren skandalöse Szenen, die sich am Staatsfeiertag am 1. Mai in einer Garnitur der Zillertalbahn in Tirol abgespielt hatten. Mehrere Personen sollen dort den Hitlergruß ausgeführt und „Sieg Heil“-Parolen skandiert haben. Videos davon gingen viral – die Polizei nahm Ermittlungen auf. Jetzt wurde eine Anklage eingebracht. Ein Verdächtiger (21) wird sich wohl schon bald vor Gericht verantworten müssen.