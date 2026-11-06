Desperate Farmer
Brazen thieves left only the largest tractor behind
A brazen theft in the middle of the night: Unknown perpetrators broke into a barn on a farm in Oftering (Upper Austria) and stole three tractors. The damage is enormous, and the farmer’s anger is intense. What makes it especially bitter: The machines, worth 200,000 euros, are not insured. The “Krone” knows the background.
It seems that anything not bolted down is fair game—even if it’s three tractors weighing several metric tons each. “We own the vehicles jointly. When we noticed they were gone that morning, we initially thought someone was out in the field with them,” explains the affected farmer (40) from Oftering. But it quickly became clear that thieves had been at work during the night leading into Wednesday.
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