Milano: „Jeder trägt einen Diamanten in sich“

Mitgefiebert hat bei „Let’s Dance“ natürlich seine Familie. Besonders emotional wurde es für ihn, als er seine Mutter im Publikum entdeckte. „Als ich gesehen habe, wie ihre Augen glänzten, war das für mich das schönste Gefühl. Da hatte ich für mich schon gewonnen“, erinnerte er sich. Dabei waren sich seine Eltern anfangs gar nicht sicher, ob ihr Sohn die Herausforderung meistern würde. Umso größer war am Ende der Stolz.

Die Erfahrungen aus der Unterhaltungsshow nimmt Milano mittlerweile auch zu seinen Konzerten mit. „Ich komme mit einer ganz anderen Einstellung auf die Bühne. Ich performe anders als früher.“ So durften sich seine Fans im Gasometer neben gefühlvollen Songs auf die eine oder andere Tanzeinlage freuen. „Es hat leider nichts mit Tango oder Walzer zu tun, sondern geht mehr in Richtung Hip-Hop und Breakdance“, verriet er lachend.