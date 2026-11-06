Sieglos-Serie geht weiter: „Es tut richtig weh!“

Im Dezember steht noch ein Auswärtsspiel bei AZ Alkmaar (14.) auf dem Programm, Ende Jänner geht es zu Hause gegen OFI Kreta (16.) und bei Dinamo Zagreb (9.) um Punkte und wichtige Europacup-Millionen. Bereits am Sonntag kommt es in der Liga mit dem Schlager gegen Salzburg zum nächsten Showdown in Liebenau. „Es kommt ein richtig schwerer Gegner und wir müssen alles tun, um das Momentum irgendwie zu drehen“, sagte Routinier Jon Gorenc Stankovic. Auch die Salzburger hoffen nach dem verdienten 0:2 bei Anderlecht auf Wiedergutmachung.