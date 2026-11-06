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Gewinnen Sie Tickets für die Queen of Soul!

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06.11.2026 05:30
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Eine unvergessliche Stimme, zeitlose Welthits und jede Menge Gänsehautmomente: Am 28. November verwandelt sich die Wiener Stadthalle in einen Treffpunkt für alle Soul-Liebhaber. Mit der „Aretha Franklin Live Show“ bringt die beeindruckende Sängerin Gisele Jackson das musikalische Erbe der legendären Queen of Soul zurück auf die Bühne. Die „Krone“ verlost 10x2 Tickets für dieses besondere Konzerterlebnis!

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Mit 18 Grammy Awards und mehr als 100 renommierten Auszeichnungen zählt Aretha Franklin zu den einflussreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte. Ihre unverwechselbare Stimme und ihre Songs prägten Generationen und machten sie zur unvergesslichen „Queen of Soul“. Nun wird ihr musikalisches Vermächtnis bei einem außergewöhnlichen Konzert in der Wiener Stadthalle gefeiert.

Ein musikalischer Abend voller Soul und Emotionen
Im Mittelpunkt steht dabei die charismatische Gisele Jackson, die selbst auf eine beeindruckende internationale Karriere zurückblicken kann. Die aus Baltimore stammende Sängerin stand bereits mit Musiklegenden wie Ray Charles, Donna Summer und James Brown auf der Bühne und begeisterte ihr Publikum in mehr als 30 Ländern.

Begleitet von einer preisgekrönten Big Band erweckt Gisele Jackson die unsterblichen Klassiker von Aretha Franklin zu neuem Leben. Mit Welthits wie „Respect“, „Natural Woman“, „Say a Little Prayer“, „Think“ und „Chain of Fools“ erwartet die Besucher eine mitreißende musikalische Reise voller Leidenschaft, Energie und Emotionen. Weitere Informationen und Resttickets können Sie HIER erhalten. 

Die größten Hits live erleben
Die „Krone“ verlost 10x2 Tickets für die „Aretha Franklin Live Show“ am 28. November in der Wiener Stadthalle! Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 13. November, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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