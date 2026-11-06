Gewinnen Sie Tickets für die Queen of Soul!

Ein musikalischer Abend voller Soul und Emotionen

Im Mittelpunkt steht dabei die charismatische Gisele Jackson, die selbst auf eine beeindruckende internationale Karriere zurückblicken kann. Die aus Baltimore stammende Sängerin stand bereits mit Musiklegenden wie Ray Charles, Donna Summer und James Brown auf der Bühne und begeisterte ihr Publikum in mehr als 30 Ländern.