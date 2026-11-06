Die Mission 33 ruft! Rapid winkt neuer Startrekord

Fünf Tage nach dem Derby-Sieg in Favoriten und der spontanen Party mit den Fans in Hütteldorf wartet auf Rapid am heutigen Freitag die nächste Aufgabe in der heimischen Fußball-Bundesliga: Im Heimspiel gegen Schlusslicht WAC ist Grün-Weiß haushoher Favorit, hat die Chance, mit einem vollen Erfolg Klubgeschichte zu schreiben.