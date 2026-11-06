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Ferrari-Zoff eskaliert

Hamilton: „Lasse mich nicht zum Schweigen bringen“

Formel 1
06.11.2026 05:31
Lewis Hamilton will nach dem Zoff mit Charles Leclerc in Brasilien aufzeigen.
Lewis Hamilton will nach dem Zoff mit Charles Leclerc in Brasilien aufzeigen.(Bild: AFP/NELSON ALMEIDA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Ich lasse mich nicht zum Schweigen bringen!“ Lewis Hamilton ist nach dem Zoff von Mexiko mit seinem Ferrari-Stallrivalen Charles Leclerc noch immer aufgebracht. 

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Er sei natürlich frustriert gewesen nach dem Formel-1-Rennen am vergangenen Sonntag und sei „immer noch frustriert“ über die Ereignisse, sagte er in Brasilien mit leiser Stimme. Deshalb müssten „Gespräche geführt werden“.

Lewis Hamilton (li.) und Charles Leclerc
Lewis Hamilton (li.) und Charles Leclerc(Bild: AFP/ALFREDO ESTRELLA)

Ein Treffen von Hamilton, Leclerc und Teamchef Fred Vasseur soll Medienberichten zufolge am Freitag rund um den Grand Prix von Sao Paulo in Interlagos stattfinden. Vasseur flog nach dem Großen Preis von Mexiko erstmal wieder nach Italien zurück, Leclerc kommt nach der Geburt seiner Tochter verspätet in Brasilien an.

Leclerc-Attacke sorgt für Ärger
Leclerc hatte Hamilton in Mexiko kurz nach dem Start heftig auf dem Asphalt attackiert, worüber sich der siebenmalige Weltmeister mehrmals über Funk aufregte. Dem Engländer zufolge wäre ein Sieg für Ferrari drin gewesen.

Hamilton wurde am Ende Zweiter hinter Gewinner Max Verstappen von Red Bull, Leclerc landete nur auf dem vierten Platz. Daraufhin kündigte Hamilton ein klärendes Gespräch an.

„Ich habe immer versucht, respektvoll zu sein, und natürlich ist es nicht so einfach, wenn jemand wie ich in ein Team kommt, denn ich bin sehr offen und dränge immer wieder auf viele Veränderungen“, meinte Hamilton vor seinem 400. Rennen. „Solange ich hier bin, wird es so bleiben. Ich bin hier, um zu gewinnen, und um gewinnen zu können, muss man mit allen um sich herum zusammenarbeiten.“

„Ich trage mein Herz auf der Zunge“
Hamilton will weiter Klartext reden. „Es ist mir eigentlich egal, wie alle anderen zu dem stehen, was ich gesagt habe. Ich trage mein Herz auf der Zunge und sage, was ich in diesem Moment empfinde“, meinte er.

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„Natürlich gibt es Momente, in denen man Dinge sagt, die man hinterher vielleicht bereut, aber ich tue das nicht, und ich werde mich niemals dafür entschuldigen, authentisch und ehrlich zu sein. Ich lasse mich nicht zum Schweigen bringen. Ich habe mich noch nie zum Schweigen bringen lassen“, versicherte der 41-Jährige.

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