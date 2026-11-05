VIDEO: Dieser Szene folgte Zwist Vienna – BW Linz

Vorwurf: Urin-Becher auf Nachwuchstrainer

Dann wird‘s eklig: Die Vienna behauptet nun ihrerseits, ein Gäste-Fan habe einen Nachwuchsbetreuer mit einem Urinbecher beworfen. Peschek: „Es muss sich um eine Racheaktion der Vienna auf Kindergartenniveau wegen der Tätlichkeits-Geschichte handeln. Würde jemand so etwas tun, wäre er nicht ganz dicht, würde ich mich entschuldigen, den Beworfenen zum Retourspiel einladen. Doch es wurde uns weder während des Spiels noch danach etwas zugetragen.“ „Auch bei der Sicherheitsnachbesprechung nach dem Spiel war’s überhaupt kein Thema“, sagt Blau-Weiß-Sicherheitschef Helmut Mitter.