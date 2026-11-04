Wer holt den Meistertitel im Theatersport?

Erstmals Social Media zum Mitmachen

Moderiert werden die Theatersport-Meisterschaften im Linzer Posthof von „Mr. Dynamo“ Andreas Wolf. Das Publikum bespielt das „Applausometer“, auch „rundherum“ gibt es viele Mitmachaktionen. Egal, ob beim Theatersport oder in der Eisarena, das Wichtigste ist sowieso der „Teamgeist!“, betonen die Eishockey-Spielerinnen Lara und Simona, die auch einen Abend im Publikum sitzen werden.