Wer holt den Meistertitel im Theatersport?

Der Linzer Posthof wird 2. bis 5. Dezember 2026 der Austragungsort für die 25. österreichischen Theatersport-Meisterschaften. Acht Gruppen treten gegeneinander an. Das Publikum erlebt rasante Gag-Duelle, spontane Triumphe und Niederlagen – und entscheidet mit, wer am Ende als Champion von der Bühne geht.
Ein Vierteljahrhundert zum Kugeln: Die Theatersport-Meisterschaften, die jedes Jahr im Linzer Posthof ausgetragen werden, sind 25 Jahre alt. Was ist das Erfolgsgeheimnis des Formats, in dem Improtheater-Gruppen aus ganz Österreich gegeneinander antreten und mit spontanen Gags, Gags, Gags um einen Pokal kämpfen?
„Die unmittelbare Nähe zum Publikum“, ist Posthof-Chef Gernot Kremser überzeugt. Die Theatersport-Meisterschaften, die von der „Krone“ präsentiert werden, boomen auch bei jungen Gruppen, denn hier kann man für die künftige Kabarett-Karriere trainieren.
Zwei Viertelfinal-Abende wurden ausgelost
Darum sind heuer 18 (!) Teams aus vier Bundesländern zur ImproQuali, die in Wien stattfand, angetreten. Aufgestiegen sind zwei Newcomer-Teams, ein Newcomer des Vorjahres ist wieder dabei. Und es gibt ein Wiedersehen mit alten Hasen.
Die Auslosung haben Lara Capan und Simona Asparuhova, Bundesliga-Spielerinnen bei den IceCats Linz AG, direkt am Eis gemacht.
Im Viertelfinale (2. 12.) treten an: Theater im Bahnhof gegen Die Gaudiatoren sowie English Lovers gegen Die Dritten. Am zweiten Viertelfinal-Abend (3. 12.) folgen dann: Barfuß im Kopf gegen Chili sowie Spielfunk gegen Salon Spontan. Das Halbfinale findet am 4. 12., das Finale am 5. 12. statt.
Erstmals Social Media zum Mitmachen
Moderiert werden die Theatersport-Meisterschaften im Linzer Posthof von „Mr. Dynamo“ Andreas Wolf. Das Publikum bespielt das „Applausometer“, auch „rundherum“ gibt es viele Mitmachaktionen. Egal, ob beim Theatersport oder in der Eisarena, das Wichtigste ist sowieso der „Teamgeist!“, betonen die Eishockey-Spielerinnen Lara und Simona, die auch einen Abend im Publikum sitzen werden.
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